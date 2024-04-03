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Букмекеры не верят, что ХК «Автомобилист» выйдет в финал Кубка Гагарина

Николай Заварухин
Николай Заварухин. Иллюстрация: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» впервые в своей истории 3 апреля начинает выступление в полуфинале Кубка Гагарина, соперником екатеринбуржцев будет магнитогорский «Металлург».

#СПОРТ#НОВОСТИ

Отметим, что «Автомобилист» и «Металлург» встретятся друг с другом в плей-офф второй сезон подряд, в 2023 г. в 1/8 финала победа по итогам серии из семи матчей осталась за «Магниткой» (серии плей-офф проводятся до четырех побед одной команды, максимальное количество матчей в серии — семь).

В текущем сезоне «Автомобилист» выбил казанский «Ак Барс» (4:1) и СКА из Санкт-Петербурга (4:1), а «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» и московский «Спартак» в сериях с одинаковым счетом 4:2. «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат сезона 2023/2024 на пятом месте Восточной конференции, «Металлург» стал победителем Востока.

Полуфинальную серию «Автомобилист» начнет двумя поединками на выезде, 3 и 5 апреля матчи пройдут в Магнитогорске, а 7 и 9 апреля серию примет Екатеринбург. В случае необходимости пятый матч серии состоится в Магнитогорске 11 апреля, шестой матч — в Екатеринбурге 13 апреля, а если понадобится седьмая игра, то ее проведут на домашнем льду «Металлурга» 15 апреля.

Чем дальше — тем интереснее и труднее. В прошлом году мы прошли тяжелую серию с Магнитогорском. Это сыграло нам в плюс. Главное — это коллектив, командная игра, это основное, будем играть в свой хоккей, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Во втором полуфинале встречаются челябинский «Трактор» и ярославский «Автомобилист». DK.RU рассказывал, что это первый случай в Континентальной хоккейной лиге, когда братья на посту главных тренеров выводят свои клубы в стадию 1/2 финала.

Но букмекеры не верят, что братьям Заварухиным удастся дойти до финала, фаворитами являются «Металлург» и «Локомотив».

Из четверки сильнейших команд, которые сразятся за выход в финал, только «Металлургу» удавалось ранее завоевать почетный трофей. Клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина, победы были одержаны в сезонах 2013/2014 и 2015/2016 гг.

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Автор: Валерия Зык
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