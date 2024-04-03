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Страны СНГ боятся санкций США. Киргизия прекратит обслуживать карты «Мир»

Страны СНГ боятся санкций США. Киргизия прекратит обслуживать карты «Мир»
Иллюстрация: DK.RU

В феврале 2024 г. США ввели блокирующие санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК), после чего страны стали отказываться от работы с картой «Мир».

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Киргизия вслед за Арменией перестанет обслуживать карты российской платежной системы «Мир», пишет РБК. Оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» — «Межбанковский процессинговый центр» сообщил, что карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Причиной остановки обслуживания там назвали вторичные санкции США:

Решение связано с введением в феврале санкций США против НСПК(Национальная система платежных карт). С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК.

На сайте оператора «Элкарт» уточняется, что пользователям карт станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах, снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карту, а также интернет-платежи.

Представитель НСПК подтвердил изданию, что карты «Мир» перестанут работать в Киргизии:

НСПК получила официальное уведомление от «Элкарт», платежной системы Киргизской Республики, о прекращении работы с платежной системой «Мир». С 3 апреля 2024 года 9 утра (по московскому времени) операции по картам «Мир», выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников «Элкарт» осуществляться не будут.

Карты «Мир» работали в Киргизии с 2019 г. в рамках интеграции двух платежных систем — российской «Мир» и киргизской «Элкарт».

Ранее DK.RU рассказывал, что в феврале 2024 г. США ввели блокирующие санкции против НСПК, после чего страны стали отказываться от работы с картой «Мир». В обслуживании карт отказал, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера». Также с 30 марта карты «Мир» больше не обслуживает платежная система Армении (Armenian Card, ArCa), в которую входят большинство банков страны. Исключение составила «ВТБ Армения» — «дочка» российского ВТБ.

До введения масштабных санкций НСПК «Мир» активно продвигалась в другие страны: в перечень стран, где можно расплачиваться картой «Мир», входили Казахстан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Куба, Абхазия, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия. В декабре 2023 г. стало известно, что к ним присоединилась Венесуэла: держатели карт «Мир» могут платить ими в POS-терминалах банка Banco de Venezuela, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Круглова
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