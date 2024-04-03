С апреля производители должны маркировать почти всю одежду. Кто под ударом?

Крупные фабрики текстильных изделий почти не заметят введения обязательных Дата Матрикс кодов. Но большая часть игроков отрасли — малые предприятия. Эксперт — о последствиях новшества.

С 1 апреля 2024 г. расширился перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке: производителям придется наносить Дата Матрикс коды почти на всю одежду. Основной удар придется по малым предприятиям, поскольку отрасль на 80% состоит из них.

За производство и продажу одежды без маркировки предусмотрены штрафы: от 5 тыс. до 10 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для организаций. Товар при этом будет конфискован, рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак». Именно он отвечает за соблюдение нового закона.

На первый взгляд, расходы на маркировку не слишком высоки — 60 коп. за код для каждой единицы продукции. Оборудование для нанесения маркировки стоит от 21 тыс. руб. Но если учитывать расходы на зарплату, аренду и т.п., то для малых предприятий и эти затраты ощутимы.

Введение маркировки для одежды началось еще в 2021 г., тогда обязательное нанесение кодов касалось восьми видов текстильной продукции. Сейчас их стало 120. По сути, российские производители должны наносить Дата Матрикс код почти на все изделия — от галстуков до верхней одежды. По задумке законодателя, это должно сократить наличие контрафактных товаров на рынке.

«DataMatrix штрихкод содержит информацию о производителе, его товарном знаке и подробно описывает наименование, сырьевой состав изделия цвет, размер — те характеристики, которые влияют на качество. Но штрихкод — не замена этикетки, а дополнительная информация, которая делает рынок прозрачнее, помогает бороться с фальсификатом, — рассказала DK.RU Елена Рагозинникова, старший преподаватель кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ. — Через приложение «Честный знак» покупатель может отсканировать код и проверить, безопасен ли товар для носки, убедиться в его подлинности, отследить путь от производителя до магазина».

Чаще всего недобросовестные производители искажают информацию о составе, предупреждает эксперт:

Для кого-то не играет роли, из чего сделана одежда — из хлопка, вискозы или других химических волокон. Другим это важно. В любом случае состав напрямую влияет на стоимость. Изделия из льна или шелка стоят гораздо дороже вещей из полиэстера или капрона. Еще одна распространенная уловка — подделка товарного знака. Если бренд востребован, хорошо продается, то он будет в зоне риска даже при высокой стоимости.

Елена Рагозинникова считает, что прежде всего обязательная маркировка ударит по небольшим торговым точкам и шоурумам.

«Прежде чем поставить маркировку, нужно сначала сертифицировать товар, а это недешево. Думаю, часть производителей может «уйти в тень». Другой вариант — объединиться с конкурентами. Все зависит от того, какая у магазинов цель. Если они хотят развиваться, начнут работать по новым правилам. Проверять их будут Роспотребнадзор и добросовестные покупатели. В случае нарушения предусмотрены штрафы. Но станут ли люди сообщать о находке подделок, вопрос открытый. Все это, на мой взгляд, приведет к колебанию цен, но серьезного повышения не будет», — заключает эксперт.

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