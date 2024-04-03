Лишь 25% жителей Екатеринбурга считают депрессию и выгорание актуальной проблемой общества

Екатеринбуржцы недооценивают риски, которые несут депрессия или эмоциональное выгорание, но интерес к психологической помощи растет: в 2023 г. за ней обратилось на 9% больше горожан, чем годом ранее.

Согласно проведенному опросу*, только каждый четвертый екатеринбуржец оценивает депрессию серьезной проблемой, треть назвали проблему «актуальной, но переоцененной». Еще 35% респондентов расценили жалобы на депрессию проявлением лени или капризом.

20% респондентов из Екатеринбурга воспринимает эмоциональное выгорание как серьезную проблему. С точки зрения 41% опрошенных выгорание существует, но ему уделяют неоправданно повышенное внимание, а 37% уверены, что выгорание выдумано.

Отметим, что больше половины горожан из числа отрицающих психологические недуги признают, что периодически сталкиваются с ментальными расстройствами. При этом 86% таких респондентов не обращаются за профессиональной помощью.

Из числа екатеринбуржцев, которые регулярно прибегают к психологической помощи, большинство ходят к психологам (43%), к врачам-психиатрам/психотерапевтам (33%), а также к коучам или тренерам личностного развития (22%). Больше половины респондентов тратят на услуги психологов более 5 тыс. руб. в месяц, 19% — от 10 тыс. руб.

Большинство опрошенных уверены, что в тяжелых ситуациях лучше всего помогают отпуск (24%), общение с друзьям (21%) и сладкое (22%). Хуже всего — советы экспертов-самоучек в интернете (самым неэффективным способом борьбы со стрессом их назвали 21% опрошенных), алкоголь (17%) и курение (15%).

Ранее DK.RU сообщал, что рабочая группа в Госдуме занимается подготовкой законопроекта, регулирующего деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган.

При выборе специалиста респонденты чаще всего обращают внимание на наличие профильного высшего образования (40%), рекомендации знакомых (31%) и опыт работы (24%). Цена услуги имеет значение лишь для 11% опрошенных.

Психологи становятся все более востребованными в качестве средства борьбы со стрессом, депрессией и выгоранием. Согласно опросу, 29% участников теперь обращаются за регулярной психологической помощью, что на 9% больше, чем год назад. Повышенное внимание к проблемам депрессии и выгорания среди бизнес-сообщества стимулирует этот рост. Стресс снижает производительность сотрудников, поэтому владельцы компаний и топ-менеджеры внимательнее следят за психологическим состоянием своих работников и предоставляют поддержку, включая выходные дни, наем штатных психологов и подключение корпоративных программ ментальной поддержки для сотрудников, — отметила управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

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* Исследование группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI)