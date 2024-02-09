Рынок на 100 млрд руб. В России законодательно ограничат деятельность коучей и инфоцыган

В Госдуме недовольны, что в стране выросло число информационных продуктов от блогеров, которые создают у потребителей ложное впечатление о возможности получить сверхдоход или стать успешным.

В России законодательно урегулируют деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган, пишут «Известия». Подготовкой соответствующего законопроекта занимается рабочая группа в Госдуме.

Сегодня информационный бизнес находится в серой зоне регулирования. Поэтому количество злоупотреблений и нарушений прав потребителей неуклонно растет. Необходимость формирования дополнительных законодательных требований к этой деятельности признают в том числе многие добросовестные представители отрасли. Это позволит повысить качество услуг и обеспечить доверие потребителей, — рассуждает собеседник издания.

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) рассказали, что в последнее время заметно увеличилось количество информационных продуктов от блогеров, коучей и бизнес-тренеров, которые обещают быстрое решение финансовых и личных проблем. Однако часто эти курсы не предполагают передачу конкретных знаний и создают у потребителей ложное впечатление о возможности получить гарантированный сверхдоход или достичь личного и профессионального успеха.

По подсчетам ОПИ, число обманутых граждан в 2023 г. выросло на 68% по сравнению с 2022 г.

Общественники настаивают, что до заключения договора авторы онлайн-программ будут обязаны раскрывать такие сведения, как реквизиты и контактные данные. Также инфобизнесмены должны предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию о своей деятельности, реалистичности достижения целей, заявленных в курсе, и воздерживаться от необоснованных гарантий.

Целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения споров, обеспечивающий правовую защиту потребителей, — предлагают авторы инициативы

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает меры по регулированию инфобизнеса оправданными: их стоило ввести еще несколько лет назад. По некоторым оценкам, оборот этого рынка в РФ превышает 100 млрд руб. в год, говорит эксперт.

Зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова напомнила, что деятельность блогеров может быть отнесена к экономической деятельности, об этом рассказывал DK.RU.

Тема введения Общероссийского классификатора видов экономической деятельности для этой профессии (ОКВЭД) будет доведена до конца, — утверждает Лантратова.

Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн говорит, что главная задача законодателей — дать четкое определение блогерской деятельности:

Является ли блогером младшеклассник, у которого есть страница во «ВКонтакте», где он рассказывает друзьям, как прошел его день? В 2023 г. была запущена информационная система «Единый реестр интернет-рекламы» — маркировка рекламы в соцсетях показала свою эффективность. Блогеры в ее рамках уже раскрывают данные о себе, — отмечает он.

Ранее DK.RU рассказывал, что доходы от рекламы у крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров в 2023 г. выросли по сравнению с 2022 г. на 31% и составили 1,2 млрд руб.

Напомним, что в ноябре 2023 г. был задержан блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По версии прокуратуры, Шабутдинов совместно с соучастниками от имени «Like Центра» из корыстных побуждений создавал у клиентов ложные надежды на создание успешного бизнеса и получение сверхдоходов благодаря его образовательным курсам, что «не соответствовало действительности». В результате восемь человек заплатили за услуги суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб., сообщал DK.RU.