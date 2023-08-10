Блогерам пропишут ОКВЭД. Госдума займется регулированием медиасферы

Представители власти считают, что блогерство давно стало профессиональной деятельностью, которая приносит немалые доходы. Популярные блогеры зарабатывают до 1 млрд руб. в год.

Замапред комитета Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением признать ведение блога экономической деятельностью и ввести в России соответствующий ОКВЭД 2, пишут «Известия».

В Минцифре заявили, что поддерживают инициативу, и уже прорабатывают соответствующие изменения. Там считают, что регулирование сферы медиаотрасли необходимо обсуждать с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений:

Минэкономразвития в целом поддерживает необходимость внесения изменения в общероссийские классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2 в части развития рекламной деятельности — инфлюенс-маркетинга (блогеров), — сообщили в ведомстве.

В Росстандарте также готовы оказать содействие в разработке проекта изменений в ОКВЭД 2. Этот вопрос служба готова также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.

Яна Лантратова говорит, что блогерство давно стало профессией, которая приносит высокие доходы:

Среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле. Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги, например, по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими «преподавателями» оставляет желать лучшего, — пояснила она.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что регулирование сферы необходимо:

Блогеру, чтобы работать в рамках закона, нужно регистрироваться как ИП или как самозанятый. Если же появится ОКВЭД для них, то необходимость в этом отпадет. Им при регистрации не нужно будет придумывать род деятельности, которым они занимаются, — пояснил эксперт.

Председатель комитета по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Антон Петухов говорит, что отсутствие общих правовых стандартов тормозят развитие отрасли:

Мы уже поднимали вопрос необходимости введения ОКВЭД. Это действительно важный проект, который позволит узаконить деятельность инфлюенсеров в России и даст возможность блогерам выйти в правовое поле, — пояснил эксперт.

Издание напоминает, что в 2022 г. заработки блогеров были внушительны. Например, Валерия Чекалина заработала более 1 млрд руб., Александра Митрошина порядка 650 млн руб., Аяз Шабутдинов —600 млн руб., Оксана Самойлова —500 млн руб.

DK.RU рассказывал, что блогеры-миллионники привлекли внимание МВД. Всего в этом списке 32 блогера и певца, их проверяют на причастность к неуплате налогов и незаконную легализацию денежных средств.

В частности, дело о неуплате налогов и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК) завели на Валерию Чекалину и ее супруга Артема в начале марта. Их подозревают в неуплате налогов на более чем 300 млн руб. и отмывании денег.

Блогера Елену Блиновскую обвиняют по двум уголовным статьям — «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств в особо крупном размере». Объем претензий — 918 млн руб.

Также DK.RU рассказывал, что рекламные доходы русскоязычных блогеров, которые зарегистрированы как ИП, по итогам второго квартала 2023 г. выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведущие блогеры увеличили доходы в апреле-июне в среднем до 182 тыс. руб. в месяц.