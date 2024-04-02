Как развивать свой бизнес, когда кажется, что достиг потолка, — психолог Оксана Панина

По данным Стенфордского университета, 54% бизнесменов ощущают, что достигли предела в развитии. Что делать? Разобраться в себе и найти ресурсы для преодоления барьеров, считает психолог.

Оксана Панина, бизнес-психолог, профессиональный коуч PCC ICF, автор методики «Профессиональный капитал», убеждена, что главный элемент, который двигает бизнес (и который может его остановить), — сам собственник. Она рассказала, почему у предпринимателей возникает ощущение «потолка» и что с этим делать.

— Развитие и масштабирование бизнеса обычно связано с выбором одной из двух стратегий. Первая — экстенсивный путь, когда компания завоевывает новые рынки, предприниматель приобретает новые доли в предприятиях и пр. Вторая — интенсивный путь, связанный с проработкой бизнес-процессов, выстраиванием лучшего взаимодействия с клиентами. Я убеждена, что, независимо от стратегии, главный элемент, который двигает дело (и который может его остановить). — сам собственник. Бизнес — аватар предпринимателя, в нем отражается его мышление, психологические особенности. Поэтому все, что происходит в компании, связано с ее владельцем. Он может отклонить перспективную идею — и бизнес будет стоять на месте, а может поверить в то, что другим кажется абсолютно нереализуемым, — и у него все получится.

Причины, по которым предпринимателям кажется, что они достигли потолка:

1. Незнание своих сильных сторон и талантов

Когда не хватает информации о себе, мы принимаем неверные решения.

2. Побочные эффекты от напряжения

Предприниматели часто сталкиваются со стрессом, перенапряжением, выгоранием. Накопленная усталость, эмоциональное истощение приводят и к невозможности сдерживать свои эмоции, и к ощущению, что двигаться дальше нет сил.

3. Отсутствие понимания «чего я хочу»

Предприниматели часто говорят: «Если я знаю свою цель, у меня все получается, все движется само, а сейчас я не знаю, к чему стремиться». Подобные состояния препятствуют масштабированию бизнеса.

4. Ограничения

Ограничение может быть связано со страхом: я еще не решал такие задачи (например, не выходил на международные рынки), и мне кажется, что у меня не получится. А также с негативным опытом в прошлом, когда много раз попробовал, но успеха не снискал.

5. Обесценивание своего опыта

Часто бывает, что человек обладает большим потенциалом, у него много ресурсов, богатый опыт, но он его закрывает. Он говорит себе: «Это было тогда, а сейчас другая ситуация». Так обесценивается предшествующий опыт, который мог бы оказаться полезен здесь и сейчас.

6. Выгодно оставить все, как есть

С одной стороны, предпринимателю хочется покорить новые высоты, выйти на другой уровень, с другой, внутренне хочется оставить все, как есть, сохранив спокойствие. Это может саботировать самые крутые идеи и планы.

Например, предприниматель продает с меньшим чеком, чтобы оставаться для партнеров хорошим человеком.

Кейсы из практики

Кейс 1: Предприниматель хочет увеличить доход на 3 млн руб., знает, как это сделать, но «совсем нет сил». Он уже запланировал отдых, после которого собирается взяться за задачи.

Мы начали анализировать детали предстоящего отпуска и выяснили, что он принесет новые впечатления, но не позволит восстановить силы настолько, чтобы сделать рывок в бизнесе. Потому что есть накопленный стресс и выгорание. Мы начали рассматривать другие варианты отпуска. В результате клиент отправился в место наподобие санатория, где отдыхающий точно знает, во сколько встанет, позавтракает, пообедает, поужинает. В то же время он проходит оздоравливающие водные процедуры, принимает кислородные коктейли и пр. Вроде бы это формат для пенсионеров, но он помогает перезарядить психику. В итоге клиент отдохнул и с новыми силами приступил к развитию бизнеса.

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Кейс 2: Предприниматель готовился к важным переговорам со значимым человеком и сомневался, что справится. Неуверенность усугубляло то, что переговоры были на английском, хотя он хорошо владел языком. Он говорил: «Я чувствую себя маленьким мальчишкой, хотя я супергерой».

Мы начали искать источник неуверенности в себе. Оказалось, что много лет назад клиент проиграл соревнования, это дало сильный негативный шлейф. Часто преграды и травмирующие события возникают, когда нам чего-то не хватает — поддержки, знаний, опыта, взрослых людей рядом.

Подобные ситуации из прошлого можно проработать: мы анализируем, что привело бы к другому результату. Это позволяет «переписать» историю и освободиться от страхов и ограничений, которые она накладывает.

В результате клиент успешно провел переговоры и заключил выгодную сделку.

Кейс 3: Бизнесмен пришел с проблемой, что ему каждый месяц приходится оплачивать неимоверные штрафы за парковку, за нарушение правил ПДД.

Мы начали искать первопричины и выяснили, что нарушение ПДД — это некий бунт. Клиенту не хватает пространства для реализации в бизнесе, где он не может до конца отстаивать свою позицию и постоянно уступает партнеру.

Осознав это, он изменил свое поведение: отказался от амплуа дерзкого бунтаря на дорогах и парковках и «добавил» эти качества в переговоры, во взаимодействие в бизнесе. Сейчас он каждый месяц празднует отсутствие штрафов.

Кейс 4: Предприниматель успешно работал в сфере недвижимости, но не чувствовал вдохновения и удовлетворения.

Мы выяснили, что ему интересно все, что связано с природой, с заботой о животных, с культивированием растений. Сперва он решил монетизировать этот интерес: начал выращивать микрозелень и продавать ее в рестораны, но процесс не пошел. Тогда он завел дома огородик, за которым ухаживает, когда приходит с работы. В этом занятии он черпает силы и вдохновение на развитие бизнеса.

Кейс 5: Собственник компании попросил уволить его из бизнеса. Он сказал: «Не могу, устал, мне плохо и физически, и психически, но это мой бизнес».

Мы начали разбирать его сильные стороны. Выяснилось, что он хорош в подсчетах, в переговорах и в стратегии. Остальное задачи и функции он делегировал сотрудникам. Он перестроил бизнес-процессы и пришел к результату, когда компания начала расти, при этом ведение бизнеса перестало его напрягать.

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Предпринимателям важно понимать, каким профессиональным капиталом они обладают. Если осознаешь свои сильные стороны, можешь увеличить свой ресурс (финансовый, профессиональный, личностный), яснее видишь новые возможности, тебе легче принимать решения, легче не выгорать и сохранять любовь к своему делу.

Как быть, если цели нет или она не работает

— Если движения к цели нет три месяца, полгода, год, возможно, мешают внутренние ограничения наподобие тех, о которых говорилось выше. В этом случае их надо обнаружить, «препарировать» и двинуться дальше.

Приведу простой пример: предприниматель думает, что с этим коллективом выйти на новый уровень не получится. Нельзя исключать вероятность того, что он прав, но, возможно, это внутреннее ограничение. Что делать? Вспомнить примеры и ситуации, когда сотрудники справлялись, оправдывали доверие, когда у них все получилось. Когда «подтягиваешь» позитивные кейсы, негативные установки уходят на второй план и освобождают пространство для действий.

Часто люди говорят: «Я не знаю, чего хочу» и «А если то, к чему стремлюсь, не мое?». В этом случае надо обратиться к той части личности, которую психологи называют внутренним ребенком (у предпринимателей она обычно очень живая). Именно она что-то придумывает, изобретает и помогает понять, чего хочется. Если связь с внутренним ребенком потеряна, есть методики, позволяющие ее восстановить. Важно помнить, что внутренний ребенок не решает задачи — их решает взрослый, у которого есть ресурсы, возможности, силы.

Как преодолеть страхи в развитии бизнеса

— Страх парализует и создает преграды, из-за него мы не видим перспектив. Сфокусируйтесь на том, чего хотите, куда хотите продвинуться, а не на том, что вас ограничивает, что может не получиться. Легче двигаться к цели, когда вы знаете свои опоры, свои сильные стороны. Пусть это будет не стремительный рывок, а постепенное движение шаг за шагом к тому, что важно для вас.

У каждого человека есть своя шахта с бриллиантами, но люди часто о ней не знают. Они думают о том, где найти ресурсы, нужных людей, в то время как все уже есть. Нужно только раскопать и подтянуть.

Текст подготовлен на основе выступления на ReForum.

*Источник фото Оксаны Паниной — личная страница в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ).

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