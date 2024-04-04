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В ТЦ «Мега» по всей России на месте IKEA откроются термальные комплексы

В ТЦ «Мега» по всей России на месте IKEA откроются термальные комплексы
Иллюстрация: termoland.ru

Первый термальный комплекс на месте IKEA откроется в Казани уже в 2024 г. В планах компании открыть площадки в 10 из 15 ТЦ «Мега» по всей стране. Инвестиции в проект могут достигать 27 млрд руб.

#МЕГА#НОВОСТИ

Сеть термальных комплексов «Термолэнд», которая принадлежит ГК «Основа», ведет переговоры с Газпромбанком об аренде площадей, которые ранее занимала ушедшая с российского рынка IKEA. «Коммерсант» пишет, что ГК «Основа» хочет занять площади IKEA в 10 из 15 ТЦ «Мега»

Как рассказывал DK.RU, Группа Газпромбанк выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres в конце 2023 г. Сумма сделки с учетом дисконтов составила порядка $2 млрд или 193 млрд руб. После этого Газпромбанк  начал искать арендаторов на 400 тыс. кв. м, которые в этих объектах занимала покинувшая страну IKEA.

Президент и совладелец ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил изданию, что компания обсуждает открытие «Термолэндов» в десяти торгцентрах «Мега» в регионах страны.

Первым торгцентром, где может открыться «Термолэнд», станет «Мега» в Казани. Предварительные договоренности об этом были достигнуты еще в конце 2023 г., — поясняет Ручьев.

В феврале 2024 г. зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров говорил, что новые арендаторы на место магазинов IKEA в комплексах «Мега» придут в 2024 г. По его словам, у компании есть конкретные предложения от потенциальных партнеров и в этом году они определятся и закроют этот вопрос.

Ранее основным претендентом на площади IKEA был производитель товаров для сна «Аскона». Исполнительный директор «Аскона В2С Россия и СНГ» Владимир Корчагов рассказывал, что им интересны освободившиеся площади IKEA для открытия собственных гипермаркетов. Однако эксперты говорят, что DIY-сети сейчас оптимизируют площади и открывают торговые точки в компактных форматах. 

Партнер Ricci | BlackStone Алексей Сигал считает, что термы являются «интересным форматом» для торговых центров, потому что позволяют сократить освободившиеся после ухода западных брендов площади:

Формат пользуется спросом и генерирует трафик. Однако посетители терм в торгцентрах не всегда после визита в такой комплекс посещают магазины.

По данным NF Group, на конец 2023 г. 18% терм в России находились в ТРЦ, в 2026 г. этот показатель вырастет до 25%. В 2024 г. по всей стране ожидается открытие 16 новых термальных комплексов, еще 33 объекта заявлены на 2025–2027 гг., пишет издание.

Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин предполагает, что расходы «Термолэнда» на запуск термальных комплексов в ТЦ «Мега» могут достигать 27 млрд руб.

С точки зрения арендных поступлений для владельца торгцентров «Мега» более выгодно было бы нарезать площади и сдать арендаторам поменьше, но это требует серьезных инвестиций со стороны самого собственника, — говорит эксперт.

Автор: Екатерина Круглова
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