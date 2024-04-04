ИКЕА в Екатеринбурге переоборудуют под склады Мегамаркета

При этом на них планируется протестировать модель работы фулфилмента совместно с пунктами выдачи заказов.

Бывшие помещения IKEA в торговых центрах «Мега» будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов, сообщает РИА Новости.

Маркетплейс «Мегамаркет» займет 400,7 тыс. кв. м во всех 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России, включая Свердловскую область.

Все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны нашим партнерам для фулфилмента. Также «Мегамаркет» планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка, — сказал представитель компании.

«В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве, а потом последовательно все остальные города и объекты — в Самаре, Омске, Нижнем Новгороде, Уфе, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге» — уточнил он.

Напомним, сегодня также стало известно, что сеть термальных комплексов «Термолэнд», которая принадлежит ГК «Основа», ведет переговоры с Газпромбанком об аренде, которые ранее занимала ушедшая с российского рынка IKEA. ГК «Основа» хочет занять площади IKEA в 10 из 15 ТЦ «Мега».

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