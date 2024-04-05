Определился лидер голосования за объекты благоустройства в Екатеринбурге

На утро 5 апреля за любимые бульвары и парки проголосовали 111,4 тыс. чел. Для получения федерального финансирования на проекты нужно набрать 380 тыс. голосов — почти в 3,5 раза больше.

Продолжается голосование за парки и скверы Екатеринбурга, которые претендуют на получение федерального финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды». В нем участвуют восемь территорий из разных районов Екатеринбурга. Как заявил глава города Алексей Орлов, для получения федерального финансирования по нацпроекту необходимо набрать более 380 тыс. голосов горожан.

Ознакомиться с проектами благоустройства и выбрать понравившийся можно на сайте 66.gorodsreda.ru или через портал Госуслуг. Голосование продлится до 30 апреля.

На утро 5 апреля проголосовали 111 405 чел.:

за Бульвар по ул. Посадской (от Московской до Белореченской) — 7 577

(от Московской до Белореченской) — 7 577 за Бульвар по ул. Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной) — 20 783

(от Машиностроителей до Фестивальной) — 20 783 за Парк 50-летия ВЛКСМ (в границах ул. Ясная — Чкалова — Шаумяна) — 25 313

(в границах ул. Ясная — Чкалова — Шаумяна) — 25 313 за Парк 50-летия Советской власти (Метеогорка в границах ул. Народной воли — Мичурина — Декабристов) — 10 749

(Метеогорка в границах ул. Народной воли — Мичурина — Декабристов) — 10 749 за Парк «Семь ключей» (в границах ул. Ангарская — Техническая — Дружининская — Строителей) — 11 150

(в границах ул. Ангарская — Техническая — Дружининская — Строителей) — 11 150 за Парк «Основинский» (в границах ул. Учителей — Смазчиков — Омская) — 12 271

(в границах ул. Учителей — Смазчиков — Омская) — 12 271 за Солнечные аллеи (2 этап благоустройства территории от бульвара Вдохновения до ул. Нескучной) — 8 752

(2 этап благоустройства территории от бульвара Вдохновения до ул. Нескучной) — 8 752 за Преображенский парк (2 очередь, 2 этап благоустройства территории вдоль реки Патрушиха от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Чкалова) — 14 810.

Напомним, в прошлом году в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 140,5 тыс. горожан. Но Екатеринбург не смог набрать необходимые 260 тыс. голосов для получения федерального финансирования.

Лидером голосования стал парк «Уралмаш» — планы по его благоустройству поддержали 85,4 тыс. чел. Летом 2023 г. городские власти пообещали, что в 2024 г. муниципальный бюджет выделит деньги на начало работ по благоустройству парка. А недавно DK.RU сообщил, что администрация Екатеринбурга объявила конкурс на право благоустроить парк «Уралмаш»

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