Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.04
92,38
99,42
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Определился лидер голосования за объекты благоустройства в Екатеринбурге

Определился лидер голосования за объекты благоустройства в Екатеринбурге
Иллюстрация: екатеринбург.рф

На утро 5 апреля за любимые бульвары и парки проголосовали 111,4 тыс. чел. Для получения федерального финансирования на проекты нужно набрать 380 тыс. голосов — почти в 3,5 раза больше.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Продолжается голосование за парки и скверы Екатеринбурга, которые претендуют на получение федерального финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды». В нем участвуют восемь территорий из разных районов Екатеринбурга. Как заявил глава города Алексей Орлов, для получения федерального финансирования по нацпроекту необходимо набрать более 380 тыс. голосов горожан.

Ознакомиться с проектами благоустройства и выбрать понравившийся можно на сайте 66.gorodsreda.ru или через портал Госуслуг. Голосование продлится до 30 апреля. 

На утро 5 апреля проголосовали 111 405 чел.:

  • за Бульвар по ул. Посадской (от Московской до Белореченской) — 7 577
  • за Бульвар по ул. Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной) — 20 783
  • за Парк 50-летия ВЛКСМ (в границах ул. Ясная — Чкалова — Шаумяна) — 25 313
  • за Парк 50-летия Советской власти (Метеогорка в границах ул. Народной воли — Мичурина — Декабристов) — 10 749
  • за Парк «Семь ключей» (в границах ул. Ангарская — Техническая — Дружининская — Строителей) — 11 150
  • за Парк «Основинский» (в границах ул. Учителей — Смазчиков — Омская) — 12 271
  • за Солнечные аллеи (2 этап благоустройства территории от бульвара Вдохновения до ул. Нескучной) — 8 752
  • за Преображенский парк (2 очередь, 2 этап благоустройства территории вдоль реки Патрушиха от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Чкалова) — 14 810.

Напомним, в прошлом году в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 140,5 тыс. горожан. Но Екатеринбург не смог набрать необходимые 260 тыс. голосов для получения федерального финансирования.

Лидером голосования стал парк «Уралмаш» — планы по его благоустройству поддержали 85,4 тыс. чел. Летом 2023 г. городские власти пообещали, что в 2024 г. муниципальный бюджет выделит деньги на начало работ по благоустройству парка. А недавно DK.RU сообщил, что администрация Екатеринбурга объявила конкурс на право благоустроить парк «Уралмаш»

Читайте также на DK.RU: Они обновляют городскую среду и помогают обществу: как бизнес создает имидж Екатеринбурга?

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • «Резервов хватит на ближайшие 30 лет». Как девелоперы будут застраивать Екатеринбург?«Резервов хватит на ближайшие 30 лет». Как девелоперы будут застраивать Екатеринбург?
  • Ресторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия МалышеваРесторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия Малышева
  • Чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорогЧиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог
  • «Мы стремимся быть независимыми»: как на Урале производят зуботехническое оборудование«Мы стремимся быть независимыми»: как на Урале производят зуботехническое оборудование
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.