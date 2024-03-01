Они обновляют городскую среду и помогают обществу: как бизнес создает имидж Екатеринбурга?

DK.RU собрал за круглым столом социально ориентированные компании города и расспросил их о том, как сделать жизнь горожан более комфортной и насыщенной.

Екатеринбург с каждым годом становится все более благоустроенным — появляются новые дороги и социальная инфраструктура, обновляются парки и дворы. Свой вклад в такие проекты вносит и уральский бизнес: одни компании сами занимаются реализацией инфраструктурных проектов, другие поставляют им материалы, оборудование, архитектурные формы.

Какие полезные решения улучшают жизнь города? Своим опытом и идеями поделились участники круглого стола, организованного DK.RU.

В нем приняли участие:

Дмитрий Сторожилов , исполнительный директор «УГМК-Застройщик»;

, исполнительный директор Константин Холодилов , руководитель информационно-рекламного управления «Уральского горнопромышленного холдинга»;

, руководитель информационно-рекламного управления Александр Двойцов , региональный менеджер компании «Пересвет» ;

, региональный менеджер компании ; Михаил Кичигин , гендиректор Производственной компании «Умная среда»,

, гендиректор Производственной компании Андрей Таганкин , гендиректор компании «Уралвторма» ,

, гендиректор компании , Дмитрий Кузьминых, директор по развитию электрозарядной инфраструктуры, Electrocars Rus.

В приоритете — качество

Сегодня львиную долю проектов благоустройства реализуют застройщики. Они не только создают зеленые дворы с детскими и спортивными площадками, но и вкладываются в преображение общественных пространств. Как рассказал Дмитрий Сторожилов, в прошлом году «УГМК-Застройщик» сделал Аллею цветных деревьев на набережной Городского пруда, провел работы по освещению фасада делового дома «Демидов», занялся обустройством пешеходных прогулочных зон с малыми архитектурными формами в центре города.

Сейчас застройщик развивает амбициозный проект «Екатеринбург-Сити»: здесь будет сформирована площадь, которая станет точкой притяжения для жителей и гостей города, а вся наземная часть квартала будет доступна для горожан. А еще один заметный проект по благоустройству компания планирует реализовать на севере Екатеринбурга, рядом с ЖК «Изумрудный бор» — на пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Владимира Белоглазова будет разбит новый сквер, где посадят ели, лиственницы, яблони, другие деревья и кустарники.

Наша задача как застройщика — создавать не только уютную среду для проживания внутри жилых комплексов, но и развивать общественные пространства вокруг. Согласитесь, дом со скудным озеленением, слабым освещением, где нет нормального места для прогулок, становится малопривлекательным. Мы выходим за рамки «формального благоустройства», озеленяем пространства, облагораживаем улицы, набережную, занимаемся архитектурной подсветкой. Все это является значимыми составляющими имиджа города. Они создают праздничную атмосферу и влияют на эмоциональное восприятие Екатеринбурга, — отметил Дмитрий Сторожилов.

О своем опыте реализации проектов по созданию комфортной городской среды рассказал представитель Уральского горнопромышленного холдинга Константин Холодилов. Он отметил, что холдинг реализует два типа проектов.

Первый прежде всего связан с профессиональными задачами входящих в структуру предприятий. Например, трест Уралтрансспецстрой, который входит в состав холдинга, занимается реализацией многих важных для развития Екатеринбурга проектов. Его сотрудники «замыкали» ЕКАД, строили трамвайную линию в Академический, а также занимались строительством дороги и благоустройством территории кампусов УрФУ — асфальтировали тротуары, устанавливали опоры освещения, скамейки и малые архитектурные формы. Заказчиками таких проектов часто выступают муниципалитеты или областные органы власти.

Второй тип — это благотворительные проекты. Например, в этом году холдинг планирует установить монумент реформатору Петру Столыпину, а также обсуждает с охотхозяйственным советом области вопрос создания монумента защитнику природы. В такие проекты активно вовлекают население — жителям предлагают выбрать места установки монументов, а студентам УрГАХУ — поделиться своими творческими идеями.

Недавно разговаривали с директором треста Уралтрансспецсстрой, и он отметил, на мой взгляд, важную вещь: «Мне важно чувствовать свою причастность к тому, что люди стали быстрее и комфортнее передвигаться по городу, реже стоять в пробках, прогуливаться в комфортных пространствах». Конечно, мы мониторим мнение жителей, работаем с обратной связью, учитываем резкие высказывания, которые порой возникают в связи с временными неудобствами. Однако главным приоритетом для нас остается высокое качество проводимых работ и возводимых объектов, которые в долгосрочной перспективе будут радовать жителей и гостей города, — резюмировал Константин Холодилов.

Множество российских компаний занимается созданием малых архитектурных форм и декоративных элементов для городской среды. Конкуренция между ними на рынке довольно серьезная. Это подтвердил и Александр Двойцов. Компания, представителем которой он является, работает в двух направлениях — производит опоры и мачты освещения под брендом «Пересвет», а также декоративные осветительные комплексы и малые архитектурные формы axyforma.

Продукцию компании преимущественно используют на территориях возле социальных объектов. Недавний пример проекта, реализованного в Екатеринбурге — территория возле Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне: там установили высокомачтовые опоры с мобильной короной, которую электрики могут легко опустить для обслуживания комплекса.

Мы стремимся не только обеспечить качественное освещение на набережной, чтобы жители могли безопасно гулять и добираться до социальных объектов, но и создать стильные, современные и технологичные светильники. Большое внимание уделяем качеству покрытия металлоконструкций, чтобы на них не появлялись трещины и коррозия, — говорит Александр Двойцов. — В своей работе мы часто взаимодействуем с подрядчиками, застройщиками, органами власти. К сожалению, часто сталкиваемся с тем, что подрядчик хочет сэкономить на конечном этапе реализации проекта, и отдать предпочтение более дешевым решениям. Поэтому мы стараемся донести до каждого из них, как важно сделать выбор в пользу качественной продукции.

В тренде — экологичное и экономичное

Заказчики и подрядчики стремятся использовать в своих проектах современные технологии. Например, многие используют светодиоды для экономии электроэнергии, потребляя ее в два-четыре раза меньше, и применяют двойные системы освещения. Также компании внедряют систему капельного полива для ухода за растениями, которая поддерживает оптимальную влажность почвы и снижает затраты на воду.

По словам Александра Двойцова, перспективным направлением здесь может стать коллаборация производителей систем благоустройства с технологическими компаниями — это позволит встраивать в опоры «умные камеры», точки доступа Wi-Fi, а скамейки снабжать встроенными розетками для зарядки телефонов.

Еще один тренд, который наметился на рынке еще в прошлые годы. — использование уличной мебели из экологичных материалов. Среди производителей такой мебели — «Умная SREDA». Как рассказал Михаил Кичигин, ламели для мебели, которые производит его компания, на 40% состоят из переработанного пластика и еще на 60% — из речного песка. Они выглядят как деревянные, но при этом не содержат дерево в своем составе. Экологичная уличная мебель уже установлена в Екатеринбурге на железнодорожных станциях, у магазинов «Жизнь Март», на территории Свердловской областной больницы №1.

Мы получаем много положительных отзывов от жителей. Часто, когда устанавливаем мебель, к нам подходят с вопросом: «Из чего она сделала?». Когда отвечаем, что из переработанного пластика — слышим благодарности, это очень приятно. У такой мебели есть масса преимуществ: она не подвержена деформациям, гниению, старению, горению. А значит, может прослужить больше 50 лет. Это не только экологично, но и экономично. Сейчас мы налаживаем сотрудничество с архитектурными бюро, проектировщиками, застройщиками: показываем им наши изделия, производственный процесс. Обсуждаем, как можно использовать подобные изделия в их дизайнах. Со своей стороны вижу, что интерес бизнеса к таким проектам, как наш, растет, — рассказал Михаил Кичигин.

«Умная SREDA» изготовила мебель для сквера у Дома Музыки. Фото: департамент информполитики области

Еще одна особенность в том, что для производства экомебели используется пластик, который в других обстоятельствах мог бы отправиться на мусорные полигоны. Компания сотрудничает с благотворительным фондом «Дорогами добра», реализующим проект «Полезные крышки»: он договорился с магазинами, предприятиями и городскими организациями об установке контейнеров для сбора жителями пластиковых крышек. Кроме этого, крышки для производства уличной мебели собирают школы и детские сады области.

Еще один поставщик пластика для «Умная SREDA» — компания «Уралвторма», которая специализируется сборе и заготовке макулатуры для целлюлозно-бумажных комбинатов. В прошлом году компании объединили свои мощности в экохаб, где сейчас реализован полный цикл переработки пластиковых отходов в готовую продукцию.

Как рассказал Андрей Таганкин, в Екатеринбурге работает 19 пунктов приема его компании — там можно сдать вторсырье на возмездной основе. В планах — расширить сеть до 25-30 штук. Сейчас ведутся переговоры с органами власти и застройщиками.

Сегодня многие жители города сортируют отходы, и пункты приема ТКО становятся одним из важных элементов городской среды. Недавно мы выступили с предложением о том, чтобы активнее размещать такие пункты в новых районах города — открытие точек приема в сложившихся районах тормозит нехватка свободных земельных участков. Главное преимущество сдачи пластика и макулатуры не на контейнерную площадку, а в приемные пункты в том, что в приемном пункте мы можем сразу же провести первичную сортировку.

На развитие комфортной городской среды влияет и растущий спрос на электрокары. Как рассказал Дмитрий Кузьминых, многие отдают предпочтение электромобилям из-за того, что они менее вредны для окружающей среды и более экономичны в содержании — затраты на поездки можно снизить в полтора-два раза. Но барьером для развития электрокаров становится нехватка зарядной инфраструктуры.

По словам представителя Electrocars Rus, в 2020 г. в Екатеринбурге работало всего четыре общественных зарядных станции. С тех пор компания установила еще 18 собственных. Быстрые зарядные станции постоянного тока мощностью 30-60 кВт размещают в паркингах торговых и офисных центров, в частных многоуровневых паркингах. Более медленные зарядки переменного тока устанавливают в жилых комплексах прямо на фасадах трансформаторных подстанций, так как на зарядку у электромобиля здесь обычно есть целая ночь. Гибкий подход к формированию зарядной инфраструктуры позволяет создать эффективную сеть зарядных станций в городской среде.

Мы в компании практически все пересели на электромобили, и понимаем, что для комфортного перемещения нужно больше станций в черте города. Чтобы люди могли зарядить автомобиль в своем жилом комплексе, торговом центре, в офисе, в каких-то общественных пространствах, и для этого не нужно было ехать на АЗС. Пока не все готовы размещать на своих площадях зарядную инфраструктуру. Хотя, например, для торговых центров это был бы дополнительный способ привлечения покупателей. А кроме этого, инвесторы могут получить субсидии по федеральной программе на строительство и запуск зарядной инфраструктуры. Здесь мы заинтересованы в более тесном взаимодействии с бизнесом и властью, — отметил Дмитрий Кузьминых.

Одна из зарядных станций Electrocars Rus установлена возле ТЦ Brands’ Stories Outlet Center. Фото предоставлено Electrocars Rus

Продолжая дело Демидовых

Формирование комфортной городской среды — не единственный способ местных компаний сделать жизнь города лучше. Многие реализуют социальные, благотворительные, волонтерские и просветительские проекты — каждый в меру своих возможностей.

Например, Уральский горнопромышленный холдинг работает сразу по нескольким направлениям: вкладывается в развитие социальной инфраструктуры в территориях присутствия, поддерживает спорт, творчество. Есть у холдинга примеры проектов, которые охватывают сразу несколько направлений. Так, например, в прошлом году холдинг построил в поселке Северка спортивный стадион, где любой желающий житель может поиграть в футбол, баскетбол, теннис, потренироваться на площадке для воркаута. Также в поселке была создана футбольная команда, шефство над которой взял холдинг.

Многофункциональный спортивный стадион, построенный холдингом в Северке, открыли в августе прошлого года. Фото предоставлено УГПХ

Почему нам важно развивать такие проекты? Чтобы люди видели больше добрых начинаний, знали, что есть те, кто старается создать условия для комфортной жизни и развития. Любой предприниматель в какой-то момент приходит к мысли, что он должен работать не только над достижением своих бизнес-целей, но и решать социальные задачи, развивая условия для работы и отдыха сотрудников, территории присутствия. Есть даже термин «уральский промышленник» — так называют бизнесменов, которые следуют принципам Демидовых и берут на себя социальные обязательства. Все больше компаний в нашем регионе видят в этом свою миссию. И это хороший тренд. А пользу обществу могут приносить самые разные по масштабу проекты — от крупных благотворительных инициатив вроде Екатерининской ассамблеи до приобщения детей к раздельному сбору мусора, — отметил Константин Холодилов.

Социальные проекты, связанные с поддержкой спорта, есть и у компании «Пересвет» — она спонсирует одноименную баскетбольную команду.

Кроме этого, мы активно пропагандируем здоровый образ жизни и приобщаем к спорту сотрудников. Постоянно участвуем в лыжных гонках. А еще наша компания принимала участие в чемпионате по гребле на лодках класса «Дракон» — посмотреть на участников этих соревнований собирается вся Тверь и гости города, — рассказал Александр Двойцов.

«УГМК-Застройщик» реализует свои социальные проекты в двух направлениях. Первое — разгрузка социальной инфраструктуры города — строительство новых детских садов и школ. Так, например, недавно застройщик завершил проектирование детского сада и гимназии «Арт-Этюд» на 1100 мест: их строительство планирует начать уже в ближайшем будущем. Началась работа по проектированию гимназии на 300 человек в деловом квартале «Екатеринбург-Сити».

Второе направление — сохранение объектов культурного наследия. Так, например, застройщик органично встроил в ЖК «Макаровский» Симановскую мельницу и здание лаборатории. Памятники обрели новую жизнь: в лаборатории сейчас размещается детский центр развития, а в здании мельницы — квартиры и ресторан «Большой грузинский». Новую жизнь получат и ОКН на территории клубного дома «На Хохрякова»: в усадьбе Башуровой планируют открыть ресторан русской кухни. Предназначение дома Медведева пока обсуждается.

Все объекты культурного наследия доступны для горожан, при желании каждый может прикоснуться к истории уральской столицы. Например, в Симановской мельнице гости могут не только отведать блюда грузинской кухни, но и увидеть, где перемалывались десятки тонн зерна в сутки, побывать в воссозданной оранжерее купца Ильи Симанова, в которой он выращивал растения и экзотические фрукты. Кропотливая работа с памятниками архитектуры требует немалых вложений, однако мы понимаем, что их присутствие создает дополнительную ценность территории и городу в целом, — отметил Дмитрий Сторожилов.

Андрей Таганкин рассказал, что «Уралвторма» не только перечисляет средства на поддержку организаций, которые занимаются зоозащитой, но и проводит экологические акции самостоятельно. Например, каждый год сотрудники компаний вместе с волонтерами выходят на расчистку Шитовского источника на Серовском тракте.

Приятно, что в волонтерстве и благотворительности участвует не только бизнес, но и органы власти. У нас был совместный проект с Министерством ЖКХ области: они собрали макулатуру со всех министерств и ведомств, находящихся в их здании, мы ее вывезли и подготовили для переработчиков. Все вырученные средства направили на поддержку детей участников СВО, — поделился Андрей Таганкин.

Кроме этого, «Умная SREDA» и «Уралвторма» реализуют просветительские проекты. Михаил Кичигин рассказал, что вместе с Андреем Таганкиным они проводят экскурсии по экохабу: рассказывают и показывают детям и взрослым, как происходит обработка отходов, и как из отходов производят полезные вещи.

А Electrocars Rus занимается популяризацией электрокаров. По словам Дмитрия Кузьминых, компания активно ведет социальные сети, включая Youtube-канал, где открыто рассказывает обо всех плюсах, минусах и нюансах владения электромобилем. Electrocars Rus активно принимает участие в крупных мероприятиях, предлагая посетителям и участникам вживую прикоснуться к электрическим автомобилям, и убедиться в том, что это не далекое будущее, а наступившая реальность. Шоурумы компании часто становятся площадками для проведения бизнес-мероприятий и различных презентаций, в рамках которых современные электрокары становятся стильной и интерактивной декорацией, которая вызывает интерес всех гостей и участников автосалона.

У многих уральских компаний есть и опыт сотрудничества с благотворительными фондами. Как рассказала заместитель председателя благотворительной организации «Дорогами добра» Светлана Блинова, многие предприниматели готовы помогать обществу, но не всегда понимают, как это лучше сделать.

На самом деле в нашем городе работают активные и отзывчивые компании. И это не только крупный бизнес, который участвует в Екатерининской ассамблее, жертвуя большие суммы на глобальные проекты. Малый бизнес тоже активно откликается на инициативы. Так, например, в прошлом году в рамках «Елки желаний» нам удалось собрать средства на то, чтобы обеспечить работу Школы приемных родителей. А компании-переработчики приняли участие на просветительском фестивале «Зеленый Екатеринбург» в ТЦ VeerMall, соорганизатором которого выступил фонд. Я благодарна компаниям, которые занимаются осознанной благотворительностью. Будет здорово, если бизнес и дальше будет проявлять свое неравнодушие и подключаться к социальным проектам, — заключила Светлана Блинова.

В материале использованы фотографии Дениса Полуэктова, DK.RU