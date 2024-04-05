Лимит — 30 млн руб. Российские банки отменяют комиссию за переводы самому себе

До сих пор клиенты могли переводить между своими счетами в разных банках максимум 100 тыс. руб. без комиссии, однако Центробанк предписал банкам увеличить лимит до 30 млн руб.

Банки стали отменять комиссии за переводы самому себе в другие кредитные организации, пишут «Известия».

Как рассказывал DK.RU, ЦБ предписал банкам России с 1 мая 2024 г. увеличить лимит по переводу денежных средств с помощью СБП между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. по СБП. На данный момент без комиссии можно переводить не более 100 тыс. руб. по СБП в месяц в любую финорганизацию.

Несмотря на то что новые правила вступают в силу с 1 мая, некоторые игроки рынка увеличили лимиты переводов самому себе без комиссии уже с апреля. Например, в «Тинькофф» уже сейчас переводы по номеру телефона в другие банки полностью бесплатны, сообщили в кредитной организации.

Новое законодательство требует от кредитных организаций не только отменить комиссии за переводы себе до 30 млн руб., но и обеспечить возможность полностью использовать этот лимит в рамках одного перевода. Таким образом, комиссионные и лимитные ограничения, которые ранее существенно затрудняли возможности выбора наиболее удобного с точки зрения сервисов и услуг банка, исключаются на законодательном уровне, — уточнили в «Тинькофф».

Также Альфа-банк с 1 апреля 2023 г. отменил все комиссии за переводы физлиц, рассказали в финансовой организации. Речь идет и о перечислениях с карты на карту, и по реквизитам в приложении, и через СБП по номеру телефона.

Директор розничных продуктов Банка «ДОМ.РФ» Дарья Морозова сообщила, что кредитная организация готовится запустить функционал раньше указанного регулятором срока (1 мая).

В «Сбере» заявили, что запустят услугу к 1 мая в соответствии с требованиями федерального закона. Об этом же сказали представители ПСБ, Почта Банка, крымского РНКБ и банка «Синара». В ВТБ подчеркнули, что активно готовятся к внедрению новых тарифов и обновляют продукты и сервисы для пользователей.

Директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов добавил, что из-за увеличения лимита в первые месяцы клиенты будут активно перемещать пассивы между игроками рынка, в частности закрывать депозиты в одном банке и переводить их в другой.

В ПСБ отметили, что после отмены комиссий заемщикам будет удобнее вносить платежи на погашение кредитов с помощью переводов с одного счета на другой по номеру телефона.

Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин напомнил, что сейчас граждане могут бесплатно отправлять через СБП только до 100 тыс. руб. в месяц. Для проведения операций выше этой суммы необходимо оплачивать комиссию в размере 0,5% от трансакции:

Мобильность депозитов сейчас понижена. Многие банки устанавливают барьеры для клиентов в виде комиссий за исходящий платеж в другую финорганизацию, предварительный заказ крупных наличных сумм и другие. Поэтому для большинства россиян было проще и удобнее пролонгировать уже имеющийся вклад, даже по не самой выгодной ставке, — считает эксперт.

Как рассказывал DK.RU, россияне стали испытывать трудности с использованием карт «Мир» за пределами России. Страны-партнеры отказываются принимать карты Национальной системы платежных карт (НСПК), опасаясь вторичных санкций США. С 30 марта работу с НСПК прекратила армянская ArCa, через четыре дня о том же объявила киргизская «Элкарт». На такой же шаг может пойти таджикская платежная система «Корти Милли».