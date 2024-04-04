Вслед за Киргизией от «Мира» может отвернуться Таджикистан

Накануне платежная система Киргизии «Элкарт» отменила сотрудничество с НСПК. По принципу «Элкарта» строилась работа с Таджикистаном, а также с Белоруссией. Кто уйдет следующим?

На прошлой неделе сразу две страны, опасаясь вторичных санкций США, разорвали сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК), оператором карт «Мир». С 30 марта работу с НСПК прекратила армянская ArCa, через четыре дня о том же объявила киргизская «Элкарт».

Договор НСПК с таджикской платежной системой «Корти Милли» аналогичен тем, что были заключены с Арменией и Киргизией, это может привести к такому же разрыву отношений. Более того, таджикские банки до сих пор выпускают карты международных платежных систем, а значит, угроза санкций США для них актуальна, сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов издания «Коммерсант».

Если смотреть на аналогии, то следующей страной, которая откажется от обслуживания карт «Мир», может стать и Белоруссия: работа НСПК и системы «Белкарт» построена по такому же принципу, как с «Элкарт». Впрочем, это предположение маловероятно, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Отказ целого ряда стран от российской платежной системы отразился на стратегии экспансии НСПК. Возможно, в скором времени расплачиваться картой «Мир» в странах ближнего зарубежья можно будет лишь там, где российские банки установят свои POS-терминалы. Во вторник, 3 апреля, первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России обсуждает с российскими банками необходимость расширения сети банкоматов и POS-терминалов в странах, отказавшихся от карт «Мир».

Как заявил РИА Новости аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, для карт «Мир» еще сохраняется возможность экспансии в странах АТР, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Но и этот процесс будет тормозить угроза санкций за сотрудничество с НСПК.

Напомним, НСПК попала под санкции США в феврале 2024 г. После этого международные банки стали отказываться от обслуживания карт «Мир». Так поступил, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера». С 30 марта карты «Мир» больше не обслуживает платежная система Армении (Armenian Card, ArCa), в которую входит большинство банков страны. Исключение составила «ВТБ Армения» — «дочка» российского ВТБ. А с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать в Киргизии, писал DK.RU.