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Токио ввел новые санкции против России. Что запретят экспортировать из Японии?

Токио ввел новые санкции против России. Что запретят экспортировать из Японии?
Иллюстрация: https://ru.freepik.com/

В феврале Япония ввела запрет на экспорт в Россию токарных станков с ЧПУ, а еще раньше ограничила поставку подержанных японских авто.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Япония ограничила экспорт в Россию 164 категории товаров, включая автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассу и стальные изделия, пишут «Ведомости» со ссылкой на минэкономики Японии.

В санкционный список также попали яхты и другие прогулочные или спортивные суда, ручные электрические инструменты, оптическое оборудование, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок, минеральные топлива и др. Санкции вступают в силу с 17 апреля.

Также Токио ввел запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничение касается камней от 1 карата и вступает в силу с 10 мая.

Ранее Япония запретила экспортировать в Россию токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, а также детали для различного вида станков, сообщал DK.RU.

Также Япония запретила продажу большинства подержанных автомобилей в Россию, автомобилей с двигателями более 1,9 л, гибридных машин и электромобилей.

Автор: Екатерина Круглова
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