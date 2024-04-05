Хотят работать в мировом сообществе. ИТ-специалисты стремятся к переезду из России

За первый квартал 2024 г. число запросов от айтишников на получение ВНЖ других стран выросло на 233%, специалисты по-прежнему хотят уехать из России. В Минцифры опровергают эти данные.

В начале 2024 г. резко увеличился спрос на программы получения вида на жительство (ВНЖ) в Европе со стороны российских ИТ-специалистов: за первый квартал число запросов выросло на 233% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данных консалтингового агентства Garant In.

При этом по итогам 2023 г. спрос на ВНЖ со стороны айтишников вырос на 44%. Около 80% всех запросов приходилось на получение ВНЖ во Франции, еще около 10% — в Италии. Главный управляющий Garant In Андрей Бойко говорит, что спрос на переезд среди россиян большой, но страны начали сворачивать программы получения ВНЖ, доступные для россиян:

Сейчас около половины всех запросов на ВНЖ мы получаем от IT-специалистов. Франция не требует проживания на территории страны, соответственно, человек может не становиться налоговым резидентом. Кроме того, у Франции нет требования по инвестированию для получения ВНЖ, только подтверждение доходов, — рассказывает он.

Технический директор «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин уверен, что российские ИТ-специалисты — до сих пор желанные кадры для западных компаний:

Многие специалисты работали на зарубежные компании или их дочерние структуры в России, которые постепенно релоцировали сотрудников. В то же время сейчас чаще обращаются за помощью с релокацией уже физлица, а не компании. Граждане ищут возможности релокации, несмотря на то что господдержка IT-сектора делает работу в России более привлекательной и выгодной, а ситуация с доступом к передовым технологиям постепенно меняется, — отмечает Федор Чемашкин.

Старший партнер компании по подбору руководителей First (специализируется на HR-консалтинге и входит в группу компаний Ward Howell) Александр Пономарев говорит, что российский ИТ-рынок становится изолированным от глобального:

Так что многие продвинутые специалисты хотят уехать, чтобы иметь возможность работать в мировом и западном сообществе, не потерять в своей стоимости и компетенциях.

Однако Минцифры не подтверждает данные о массовом отъезде ИТ-специалистов. В ведомстве заявили, что две трети уехавших в 2022 г. вернулись.

За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек.

Там добавили, что айтишники активно пользуются мерами поддержки со стороны государства, в том числе ИТ-ипотекой. Например, с мая 2022 г. выдано более 50 тыс. ипотечных кредитов. Программа была досрочно продлена и общий объем ипотечных кредитов должен составить 700 млрд руб.

Как рассказывал DK.RU, глава Минцифры Максут Шадаев ранее оценивал дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек. Вместе с тем Шадаев со ссылкой на крупные ИТ-компании говорил, что программа обратной релокации работников ИТ-сферы не нужна, потому что специалисты активно возвращаются в Россию по собственной инициативе.

Средняя зарплата ИТ-специалистов в РФ за второе полугодие 2023 г. сократилась на 15%, до 141 тыс. руб. в месяц. Падение зарплат присутствует в тех вакансиях, на которые претендуют соискатели без опыта. Например, средняя зарплата «продуктового аналитика» сократилась на 24%, до 114 тыс. руб. Средняя зарплата руководителя группы разработки за год увеличилась на 36%, до 205 тыс. руб., технического директора — на 19%, до 140 тыс. руб.