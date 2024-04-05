У желающих получить уральский «Оскар» для предпринимателей осталась неделя

Прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» завершается 13 апреля. К настоящему моменту подано 187 заявок. В каких номинациях самая высокая конкуренция?

Конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» становится все более популярным. По оценкам оргкомитета, по сравнению с прошлым годом посещаемость сайта премии выросла в среднем на 15%.

Высокий интерес к премии демонстрирует и число поступивших заявок — на вечер 4 апреля поступили документы от 187 претендентов.

Самая большая конкуренция разворачивается между предпринимателями из сферы услуг — от них поступило 40% заявок.

Еще 20% заявок подали производственные компании.

Самозанятые, для которых предусмотрена отдельная номинация, подали около 10% заявок.

По 9% заявок подали конкурсанты в номинациях «Торговое предприятие» и «Прорыв года».

Наименьшая конкуренция сейчас — среди предпринимателей из строительной сферы (6% заявок), IT (4% заявок) и HORECA (представители гостиничного бизнеса и общепита подали меньше чем по 1% заявок от общего числа).

Напомним, принять участие в конкурсе могут субъекты малого предпринимательства (доходы до 800 млн руб., среднесписочная численность работников до 100 чел.) и самозанятые граждане, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Екатеринбург» не менее одного года со дня регистрации вне зависимости от сферы деятельности.

Подать заявку на конкурс можно до 13 апреля на сайте предпринимательгода-екб.рф.

Как и в прошлом году, отбор претендентов будет проходить в несколько этапов. Сначала с 15 апреля по 23 апреля организаторы проверят поступившие заявки на соответствие требованиям и составят лонг-лист тех, кто проходит в следующий этап. Все, кто попал в лонг-лист, автоматически допускаются до голосования в рамках номинации «Народный выбор». Параллельно комиссия определит победителей и призеров в оставшихся девяти номинациях.

В этом году лауреатам конкурса будут вручать новую памятную статуэтку. Как уже писал DK.RU, предпринимательский «Оскар» Екатеринбурга разработала и изготовила Мастерская подарков «День РА». Вдохновением послужила скульптура «Разорванные цепи пролетариата», установленная над плотиной в центре Екатеринбурга. В новом прочтении символа авторы статуэтки увидели свободу в бизнесе и победу воли предпринимателей над обстоятельствами, а также установили связь Исторического сквера и первых промышленников-металлургов Екатеринбурга с деловой активностью современных бизнесменов Урала.