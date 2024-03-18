Стартовал прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга»
В этом году лучших предпринимателей выберут в десяти номинациях. Награду победителю вручит глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который поддерживает конкурс.
«Предприниматель года города Екатеринбурга» — конкурс для представителей малого бизнеса, который ежегодно проводит администрация уральской столицы. Оператором выступает Екатеринбургский центр развития предпринимательства. В прошлом году конкурс вызвал большой интерес со стороны руководителей малых предприятий и самозанятых — особенно среди представителей сферы услуг и производственного бизнеса.
В этом году конкурсанты будут состязаться в 10 номинациях:
- «Производственный бизнес» (для представителей обрабатывающих отраслей промышленности);
- «Бизнес в сфере услуг» (для предпринимателей, которые оказывают услуги населению);
- «Торговое предприятие» (для субъектов МСП, которые занимаются розничной торговлей, за исключением нестационарных торговых объектов);
- «Строительный бизнес»;
- «IT-бизнес»;
- «HORECA: отели»;
- «HORECA: рестораны и кафе»;
- «Самозанятость»;
- «Прорыв года» (для выпускников акселератора «Прорыв»);
- «Народный выбор».
Подать заявку на конкурс можно до 13 апреля на сайте предпринимательгода-екб.рф. Здесь же указаны основные требования к конкурсантам.
В прошлом году оргкомитет поступило около 330 заявок. В этом году организаторы предполагают, что число претендентов вырастет — как минимум до 350.
Как и в прошлом году, отбор претендентов будет проходить в несколько этапов.
Сначала с 15 апреля по 23 апреля организаторы проверят поступившие заявки на соответствие требованиям и составят лонг-лист тех, кто проходит в следующий этап.
Все, кто попал в лонг-лист, автоматически допускаются до голосования в рамках номинации «Народный выбор». Оно будет проходить в специальном разделе на сайте конкурса в период с 1 мая по 16 мая.
Параллельно комиссия определит победителей и призеров в оставшихся девяти номинациях. В этом году в состав комиссии вошли:
- заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (председатель комиссии),
- директор департамента промышленной и инвестиционной политики горадминистрации Евгений Копелян,
- директор департамента потребительского рынка и услуг горадминистрации Максим Чаплыгин,
- президент УТПП Андрей Беседин,
- первый вице-президент СОСПП Александр Породнов,
- председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич,
- председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко,
- глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Екатеринбурге Ирина Домина,
- директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников,
- директор – главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU Сергей Дружинин.
Торжественное награждение победителей состоится в Синара Центре 29 мая.
Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступит генеральным информационным партнером конкурса.
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