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Стартовал прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга»

Стартовал прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга»
Иллюстрация: Денис Полуэктов

В этом году лучших предпринимателей выберут в десяти номинациях. Награду победителю вручит глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который поддерживает конкурс.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

«Предприниматель года города Екатеринбурга» — конкурс для представителей малого бизнеса, который ежегодно проводит администрация уральской столицы. Оператором выступает Екатеринбургский центр развития предпринимательства. В прошлом году конкурс вызвал большой интерес со стороны руководителей малых предприятий и самозанятых — особенно среди представителей сферы услуг и производственного бизнеса.

В этом году конкурсанты будут состязаться в 10 номинациях:

  • «Производственный бизнес» (для представителей обрабатывающих отраслей промышленности);
  • «Бизнес в сфере услуг» (для предпринимателей, которые оказывают услуги населению);
  • «Торговое предприятие» (для субъектов МСП, которые занимаются розничной торговлей, за исключением нестационарных торговых объектов);
  • «Строительный бизнес»;
  • «IT-бизнес»;
  • «HORECA: отели»;
  • «HORECA: рестораны и кафе»;
  • «Самозанятость»;
  • «Прорыв года» (для выпускников акселератора «Прорыв»);
  • «Народный выбор».

Подать заявку на конкурс можно до 13 апреля на сайте предпринимательгода-екб.рф. Здесь же указаны основные требования к конкурсантам.

В прошлом году оргкомитет поступило около 330 заявок. В этом году организаторы предполагают, что число претендентов вырастет — как минимум до 350.

Как и в прошлом году, отбор претендентов будет проходить в несколько этапов.

Сначала с 15 апреля по 23 апреля организаторы проверят поступившие заявки на соответствие требованиям и составят лонг-лист тех, кто проходит в следующий этап.

Все, кто попал в лонг-лист, автоматически допускаются до голосования в рамках номинации «Народный выбор». Оно будет проходить в специальном разделе на сайте конкурса в период с 1 мая по 16 мая.

Параллельно комиссия определит победителей и призеров в оставшихся девяти номинациях. В этом году в состав комиссии вошли:

  • заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (председатель комиссии),
  • директор департамента промышленной и инвестиционной политики горадминистрации Евгений Копелян,
  • директор департамента потребительского рынка и услуг горадминистрации Максим Чаплыгин,
  • президент УТПП Андрей Беседин,
  • первый вице-президент СОСПП Александр Породнов,
  • председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич,
  • председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко,
  • глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Екатеринбурге Ирина Домина,
  • директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников,
  • директор – главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU Сергей Дружинин.

Торжественное награждение победителей состоится в Синара Центре 29 мая.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступит генеральным информационным партнером конкурса.

Читайте также на DK.RU: Определены победители конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга-2023»

Автор: Елизавета Порошина
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