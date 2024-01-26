Как не наступить на грабли для бизнеса и привести компанию к прорыву

Директор ЕЦРП Дмитрий Постников — о том, как центр помогает местным предприятиям решить проблему нехватки кадров и производственных площадей и чему можно научить опытного предпринимателя.

В последние несколько лет, несмотря на непростую экономическую ситуацию, аналитики прогнозируют активное развитие малых производственных компаний. По сравнению с крупными заводами они быстрее осваивают новую продукцию, внедряют инновации и выходят на новые рынки. В Екатеринбурге поддержку таким компаниям оказывает Екатеринбургский центр развития предпринимательства (ЕЦРП). Пожалуй, самым востребованным инструментом центра стал акселератор «Сила прорыва», через который прошли уже более 500 руководителей и собственников малых производственных предприятий города.

В интервью DK.RU директор ЕЦРП Дмитрий Постников рассказал, в какой поддержке сегодня заинтересованы местные предприниматели и в чем заключается «Сила прорыва».

ЕЦРП работает с сотнями предпринимателей Екатеринбурга из сферы производства. По вашим наблюдениям, какие проблемы сегодня стоят перед ними наиболее остро?

— Мы постоянно проводим мониторинг, и видим, что последние три года самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются наши малые предприниматели, остаются неизменными.

Вот так ситуация выглядела в 2021 г.

Главной проблемой была нехватка финансовых ресурсов — и это был основной запрос, с которым мы работали, помогая предпринимателям ориентироваться в многообразии доступных вариантов.

— и это был основной запрос, с которым мы работали, помогая предпринимателям ориентироваться в многообразии доступных вариантов. Второй по важности была нехватка производственных площадей : многие малые предприятия работают в арендованных помещениях, в связи с чем имеют определенные риски и ограничения в дальнейшем развитии.

: многие малые предприятия работают в арендованных помещениях, в связи с чем имеют определенные риски и ограничения в дальнейшем развитии. Третьей проблемой была нехватка производственных кадров.

По итогам 2023 г. приоритетность поменялась.

Кадровая проблема серьезно усугубилась и вышла на первое место.

И я рискну предположить, что она сегодня особенно актуальна не только для Свердловской области, но и для всей России. И линейный, и инженерный персонал с малых предприятий уходит на большие оборонные заводы — за более высокими зарплатами, социальными гарантиями и бронью от мобилизации. Некоторые производственники сейчас вынуждены массово привлекать на работу мигрантов, арендуя для их проживания целые этажи в общежитиях. Раньше это происходило только в строительной сфере.

На втором месте по значимости осталась нехватка производственных площадей.

В связи с трендом на импортозамещение потребность в площадках для размещения предприятий выросла.

На третье место опустилась такая проблема, как нехватка финансовых ресурсов.

Здесь должен заменить, что эти вопросы решаются. Есть интересные инструменты и целые программы в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, с которым мы тесно сотрудничаем. Например, несколько лет назад СОФПП запустил инвестиционную платформу «ВДело», которая стала востребованной. Доступны меры поддержки от Корпорации МСП, займы Фонда развития промышленности. Различные инструменты предлагают банки, набирает популярность промышленная ипотека.

Есть ли в вашем арсенале какие-то инструменты, которые помогут производственникам быстрее подбирать кадры?

— Мы занялись их разработкой в прошлом году. Во-первых, договорились о сотрудничестве с одним из действующих в Екатеринбурге коммерческих кадровых агентств и создали в конце 2023 г. новое кадровое агентство «Прорыв». Оно имеет четкую специализацию — подбор персонала для производственных компаний: квалифицированных рабочих, инженеров, технологов. Сейчас мы формируем ценовую политику и обкатываем механизмы работы. В тестировании принимает участие инициативная группа из 50 предпринимателей.

Второй важный момент связан с подготовкой кадров. Для этого необходимо наладить взаимодействие малых производственных предприятий и образовательных учреждений. Мы видим, что вузы и колледжи охотно сотрудничают с крупными заводами — реализуют совместные программы обучения и проекты, занимаются профориентацией студентов.

Сотрудничество малого бизнеса с вузами и колледжами — пока исключение из правил. Но это помогло бы адаптировать программы подготовки студентов под реальные нужды предприятий. Кроме того, у нас есть договоренности с нашими резидентами-производственниками — они готовы несколько раз в год проводить экскурсии для учащихся.

Сегодня молодежь рассматривает вариант трудоустройства в промышленном секторе в самом крайнем случае. Хотя сегодня на предприятиях неплохие заработки и есть стабильность в долгосрочной перспективе. Эту ситуацию необходимо менять.

В ноябре на форуме «Города России» вы рассказывали, что для решения проблемы нехватки производственных площадей ЕЦРП и городские власти решили создать сеть индустриальных парков для малого и среднего производственного бизнеса. На каком этапе реализация этого проекта?

— Мы проработали три возможные площадки для размещения таких индустриальных парков — к сожалению, результат отрицательный. Но в ходе подготовительной работы мы разобрались, каким должен быть индустриальный парк для МСП, как сделать его более привлекательным.

В октябре прошлого года ЕЦРП посетил глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, мы обсудили несколько важных вопросов, в том числе нехватку площадок, пригодных для развития производств. Глава дал поручение департаменту промышленной и инвестиционной политики — подобрать участки для создания индустриальных парков. Мы рассчитываем, что в этом году появятся какие-то варианты, которые мы возьмем в работу и сможем приспособить под запросы наших предпринимателей.

Какие требования вы предъявляете к потенциальным площадкам для индустриальных парков?

— Мы ориентируемся, что площадь каждой должна быть около 20-30 га. Территория должна быть обеспечена инженерной инфраструктурой, подключена к электричеству, газоснабжению, водоснабжению. Мы видим, что сейчас идет вынос промышленных площадок за черту города и в отдаленные районы. Тем не менее, рассчитываем на приемлемую логистику.

В каждом индустриальном парке свои производства смогут построить 20-30 резидентов — в первую очередь рассматриваем выпускников акселератора «Прорыв» (в прошлом году произошел ребрендинг, теперь он называется «Сила прорыва» — прим. ред.), которые знают друг друга и относятся друг к другу с определенным доверием. Думаю, что на этапе строительства в индустриальном парке нужна управляющая компания, которая будет помогать резидентам решать вопросы централизованно. А после того как производства будут введены в эксплуатацию, их собственники смогут сами выбрать оптимальный вариант централизованного управления.

Мы живем в непростой экономической ситуации, против России вводится множество санкций. Но при этом промышленность на взлете. По нашим оценкам, у тех предприятий, с которыми мы контактируем, рост за последние годы составил не 5-10%, а 30-50%, кто-то даже продемонстрировал кратный рост. Для предприятий открылось окно возможностей, и важно не упустить этот шанс. А мы со своей стороны должны помочь им с поиском кадров и новых производственных площадок, чтобы они могли дальше расти.

Вы уже упомянули акселератор «Сила прорыва». Когда стартует новый поток? Кто и как к нему может присоединиться?

— Сейчас мы готовимся к запуску восьмого потока акселератора «Сила прорыва», который стартует 19 февраля.

Подать заявку на участие можно на сайте акселератора до 12 февраля.

Программа в первую очередь рассчитана на собственников и руководителей производственных компаний Екатеринбурга, которые работают на рынке не менее двух лет — они участвуют в ней бесплатно, за счет городского бюджета. Но традиционно интерес проявляют и предприниматели из других территорий Свердловской области — они могут присоединиться к программе за свой счет с существенными скидками.

Очень часто руководители и собственники предприятий зациклены на производственном процессе и операционке. Мы даем им возможность посмотреть на свой бизнес со стороны. На вебинарах эксперты в области бережливого производства, маркетинга, управления финансами и персоналом делятся полезной и актуальной информацией. После каждой трансляции выдается домашнее задание, корректность выполнения которого проверяют эксперты. Кроме этого, с каждым участником акселератора работает персональный трекер, который задает правильные вопросы, подсказывает, как можно улучшить те или иные процессы, помогает составить стратегию роста.

Будут ли в этом году какие-то изменения в обучающем блоке?

— Мы постоянно его обновляем исходя из того, как меняется политическая и экономическая ситуация. Стараемся учесть не только актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, но и современные тренды. Например, в прошлом потоке мы начали подробно говорить об использовании искусственного интеллекта в работе производственной компании. Многим ИИ помогает автоматизировать выполнение рутинных офисных задач, налаживать коммуникацию с клиентами, создавать контент для продвижения. Наши выпускники тоже начинают его постепенно внедрять.

Выше я уже говорил о проблеме нехватки кадров. Решить ее можно не только за счет найма, но и за счет автоматизации процессов, что позволит привлекать для выполнения задач меньшее количество сотрудников. В новом потоке мы более подробно остановимся на этих темах. Дадим новые практические знания по бережливому производству.

Участники акселератора уже во время программы начинают использовать новые знания на практике — большинство из них показывает существенный рост уже в первые полгода. По нашим подсчетам, средний рост выручки участников программы превышает 30% за год.

И что особенно важно, выпускники «Прорыва» фактически становятся участниками закрытого сообщества. У них есть свой чат, где они знакомятся, создают коллаборации, обмениваются опытом, делятся успешными кейсами.

Их общение происходит исключительно онлайн или есть какие-то офлайн-мероприятия?

— У нас есть традиция — каждый год в августе проводить слет «Сила прорыва». Здесь собираем производственную тусовку не только из Екатеринбурга и Свердловской области, но и из других регионов, а также приглашаем экспертов, которые готовы делиться полезной информацией. Участники слета общаются в неформальной обстановке, подпитывают друг друга энергией и оптимизмом.

Еще одно важное мероприятие, которое вы проводите — конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга». В прошлом году количество номинаций увеличилось практически в два раза, а победителей чествовали в торжественной обстановке. Как конкурс будет проходить в этом году?

— Действительно, в прошлом году мы совместно с администрацией Екатеринбурга приложили массу усилий для того, чтобы все прошло эффектно. И мне кажется, у нас это неплохо получилось.

В конкурсе было 13 номинаций, которые охватывали все сферы предпринимательской деятельности. Нам удалось создать большую воронку: мы получили заявки 327 малых предпринимателей, а 111 из них прошли в финал. Самая серьезная борьба развернулась в номинации «Народный выбор», где за компанию могли проголосовать ее сотрудники и клиенты. Победитель в номинации — «Управляющая компания «Баден Групп» набрала более 16 тыс. голосов, сопоставимые результаты показали еще несколько конкурсантов. Здорово, что предприниматели рассказали о себе и своих достижениях.

В этом году конкурс состоится снова. Мы планируем открыть прием заявок в марте, а торжественное подведение итогов провести 23 мая, в преддверии Дня предпринимателя. Перечень номинаций будет актуализирован. А для оценки конкурсантов будет сформирован экспертный совет.

В прошлом году издание «Деловой квартал» | DK.RU выступило генеральным информационным партнером: вы поддержали нас во время сбора заявок, а директор и главный редактор Сергей Дружинин вошел в состав экспертного совета. Около 70% предпринимателей, заявившихся на конкурс, оказались читателями вашего портала. Я сам с уважением отношусь к вашему изданию и тому, что вы делаете. Надеюсь на продолжение сотрудничества

Часто ли в ЕЦРП приходят люди, которые только планируют стать предпринимателем?

— Такие обращения есть, но мы не гонимся за цифрами. У нас нет задачи сделать предпринимателем каждого десятого или двадцатого жителя города, потому что развитие собственной компании — это большая ответственность и серьезный труд.

Как правило, с таким запросом к нам приходят люди 30-35 лет, которые уже поработали в найме и хотят попробовать себя в новом качестве. У нас есть специалист, который работает с подобными заявками, обсуждает с будущими предпринимателями шаги, которые им необходимо предпринять.

Но главное для нас — чтобы человек на старте получил достоверную информацию и трезво оценил свои силы. Он должен понимать, что в предпринимательской деятельности есть не только преимущества, но и риски.

Для тех, кто все-таки решил рискнуть, мы проводим мероприятия, где можно получить полезную информацию для развития бизнеса. Например, в мае этого года вновь состоится финансовый форум, который мы организуем совместно с СОФПП — в прошлом году он собрал более 2,5 тыс. чел. А в сентябре состоится бизнес-диалог «Грабли для бизнеса», где будут обсуждаться ошибки, с которыми сталкиваются предприниматели.

На какую господдержку сегодня рассчитывают действующие предприниматели, и какую лично вы считаете наиболее оптимальной?

— Сегодня многие предприниматели говорят: «Лучшая господдержка — это когда тебе не мешают». Я с ними согласен. В этом плане ситуация в стране поменялась в лучшую сторону, однозначно административная нагрузка на бизнес снизилась.

Второй важный момент — информированность. Я вспоминаю 1990-е гг., когда сам начал заниматься бизнесом: рынок был свободен, можно было заработать на чем угодно, но никто не подсказывал тебе, как обезопасить себя от рисков. Поэтому у нас были серьезные ошибки и падения.

Сейчас появились такие структуры, как наш центр: предприниматели могут прийти к нам с конкретной проблемой, а мы расскажем о существующих путях ее решения, подскажем, что и как можно доработать. Сегодня есть неплохие возможности для развития бизнеса, и мы готовы выступить проводником для предприятий, которые хотят ими воспользоваться.

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