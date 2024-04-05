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В Екатеринбурге эвакуировали «Мегу». Что произошло?

В Екатеринбурге эвакуировали «Мегу». Что произошло?
Иллюстрация: е1.ru

Сегодня на территории торгового центра произошло сразу два пожара. Днем из здания пришлось эвакуировать 2 тыс. человек. Обошлось без пострадавших.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Первый пожар произошел на территории торгового центра утром. Как сообщили городские СМИ, произошло короткое замыкание на парковке. Спасатели оперативно приехали и все потушили.

Днем пожар произошел уже в самом здании. В пресс-службе МЧС сообщили, что в одном из ресторанов на фуд-корте загорелись жировые отложения. Из здания эвакуировали 2 тыс. человек, включая 107 детей. На место приехало 13 машин и 43 пожарных. Как пишет Justmedia.ru, в ходе пожара обошлось без пострадавших.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области произошло несколько крупных ЧП.

Как сообщал DK.RU, в понедельник днем загорелся цех, который находится на территории промзоны Уралмашзавода — в нем расположено производство трансформаторов. Тогда огонь охватил более 4 тыс. кв. м, потушить возгорание удалось за несколько часов. Никто не пострадал.

А вечером произошел взрыв на шахте «Северопесчанская», которая находится недалеко от Краснотурьинска и входит в АО «Богословское рудоуправление». Четверых сотрудников оперативно нашли и подняли на поверхность, пятого спасти не удалось — он погиб. Известно, что погибший мужчина был принят на должность проходчика в марте, и проходил стажировку. Обстоятельства инцидента предстоит установить в ходе расследования.

Автор: Елизавета Порошина
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