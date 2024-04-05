Уральские таможенники рассказали, из каких стран в регион везут больше всего товаров

По итогам 2023 г. весовой объем внешней торговли составил 80,9 млн тонн. Самый большой объем продукции в прошлом году ввозился через Казахстан и Кыргызстан.

Объем внешнеторгового оборота регионов УрФО в прошлом году составил 80,9 млн тонн — это на 7% меньше, чем годом ранее. Направленность внешней торговли не изменилась — объем экспорта в несколько раз превышает объем импорта. Об этом на межрегиональной конференции «Транспортная отрасль Большого Урала» рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов:

— В целом можно сказать, что события 2022-2023 гг. по сравнению с пандемией оказали куда меньшее влияние на внешнеторговую деятельность, поскольку в период пандемии внешнеторговый оборот сократился на 19-20%.

Самый большой объем товаров в 2023 г. импортировался на Урал из Азии. В частности из Казахстана и Кыргызстана было привезено 52,9% от общего объема продукции. Из стран Восточной Азии и Океании (в числе которых Китай, Корея и Япония) было завезено 17,2% продукции. Объем ввозимых товаров из стран Евросоюза (4,3%) практически сравнялся с объемов ввозимых товаров из Беларуси (4,9%).

Что касается экспорта, более трети товаров с Урала вывозились в страны Азии — большую долю в этом объеме занимают товары, которые вывозятся в Индию.

Ранее DK.RU сообщал, что за последний год в три раза выросли экспортные поставки фармацевтической продукции из Свердловской области — общая стоимость поставок достигла $6 млн. Основным импортером региона в 2023 г. стал Узбекистан, в эту страну отгрузили 166 т. фармпродукции стоимостью более $5 млн. Свердловские фармтовары также пользовались спросом в Азербайджане и Грузии, впервые лекарственные препараты были поставлены в Монголию — почти 1,5 т. стоимостью $31 тыс.

Также ранее стало известно, что в прошлом году в прошлом году из КНР на Урал прибыло более 3 тыс. транспортных средств. Более 1,7 тыс. единиц из них — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы. Еще около 1,3 тыс. единиц — легковые автомобили, это почти в пять раз больше по сравнению с 2022 г.

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