Отрицание, торг, принятие: как бизнес перестроился на транспорт и спецтехнику из Китая

Возможности для покупки европейской техники исчерпаны, а китайские поставщики стали бороться за покупателя в РФ. Что происходит на рынке? Рассказывают представитель науки, дилер и лизингодатели.

Рынок коммерческого транспорта и спецтехники по итогам года может вырасти на 7-8%. Чтобы продолжать реализацию инфраструктурных проектов и удовлетворять растущий спрос на грузоперевозки, компаниям необходимо обновлять и расширять свой парк техники. Но пока существуют определенные барьеры, которые мешают этому процессу.

Какие бренды сегодня востребованы рынком, какие технологии влияют на его развитие и каких решений Банка России ждет бизнес — рассказали эксперты DK.RU.

В обсуждении приняли участие:

Рустем Мухамедов, генеральный директор ГК «РЕГИОН Лизинг» ,

генеральный директор , Анатолий Рыжий, директор по корпоративным продажам Аспект Лизинг ,

директор по корпоративным продажам , Лариса Гартвич, директор филиала ООО «Балтийский Лизинг» ,

директор филиала , Эдуард Иванов, гендиректор компании Континент Авто ,

гендиректор компании , Александр Ильин, доцент Института новых материалов и технологий УрФУ.

Есть куда расти

Спрос российского бизнеса на спецтехнику, грузовой и коммерческий транспорт по-прежнему высок. А продажи грузовых машин в стране и вовсе достигли исторических показателей. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», в 2023 г. было продано 143,6 тыс. грузовых машин — это на 70% больше, чем годом ранее. Продажи дорожно-строительной техники в России в 2023 г. выросли на 50% и составили 80 тыс. единиц, заявили в «Газпромбанк Лизинге».

Лизинг остается одним из наиболее популярных способов для финансирования таких покупок. Как рассказал Рустем Мухамедов, в прошлом году большинство сегментов лизинга продемонстрировало рост:

— Доля розничных сегментов увеличилась до 84% объема нового бизнеса. При этом более половины занимает автолизинг легковых и грузовых машин — сказался отложенный спрос прошлых лет. Обновление дорожной инфраструктуры и крупные жилищные проекты обеспечили рост лизинга строительной техники. Перенаправление грузоперевозок в восточном направлении оживило железнодорожный сегмент.

Сейчас на структуру спроса спецтехники оказывают влияние большие инфраструктурные проекты. Строительство дорог повышает спрос на дорожно-строительную технику, активное развитие жилищного строительства подстегнуло спрос на строительную технику и грузовики различной грузоподъемности. Переориентация грузовых потоков на восток, удлинение маршрутов привели к спросу на крупнотоннажные перевозки и грузовики. Развитие сервисов доставки повысило спрос на автомобили класса LCV для малотоннажных перевозок.

Тенденции подтвердили и другие участники обсуждения.

По нашим оценкам, спрос на спецтехнику и коммерческий транспорт вырос за год примерно на 15-20%, — поделился Анатолий Рыжий.

А Лариса Гартвич отметила, что за последние годы на рынке накопился отложенный спрос на грузовой транспорт. В частности это связано с тем, что с российского рынка ушли привычные многим компаниям европейские бренды.

Расцвет Китая

Как рассказал доцент УрФУ Александр Ильин, в этих условиях многие собственники техники европейских брендов стали переходить на продукцию китайских производителей:

— Фактически изменение брендов стало ключевой тенденцией на рынке. Ушли такие гиганты, как Volvo и JCB, MAN, Scania, John Deere и др., а им на смену пришли китайские производители Howo, Sitrack, Shacman, Sany, XCMG, FAW и др. Салоны стали присматриваться к новым брендам, анализировать, что из них будет востребовано на рынке. В прошлом году на Урал стали активно привозить китайский транспорт и спецтехнику, позже наладили поставку запчастей, обслуживание. Адаптация к новым реалиям происходит, но небыстро.

По данным Уральского таможенного управления, в прошлом году из КНР на Урал прибыло более 3 тыс. транспортных средств. Более 1,7 тыс. единиц из них — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы. Еще около 1,3 тыс. единиц — легковые автомобили, это почти в пять раз больше по сравнению с 2022 г.

Эдуард Иванов отмечает: в последние годы китайские бренды стали не только расширять присутствие на нашем рынке, но и поменяли подходы к ведению бизнеса в России.

— Еще в 2018-2019 гг. китайские компании приходили с предложением: «Давайте попробуем что-нибудь продать и посмотрим». И человек, приобретая эту технику, должен был сам решать вопросы, связанные с ее ремонтом. Сейчас их стратегия изменилась в лучшую сторону: им важно иметь свои салоны, обучать специалистов, предоставлять сервис. Например, наши специалисты по гарантии, инженеры и слесари почти каждую неделю проходят онлайн-обучение от Sitrack по различным узлам и агрегатам. Конечно, у каждого бренда есть свои особенности в гарантии: например, JAC, являясь единственным экспортером, по гарантии решает все быстро и оперативно. А автомобили Sitrack и Shacman имеют нескольких экспортеров, и раньше возникали вопросы, кто будет компенсировать дилеру гарантийный ремонт. Понимая, что в нынешних условиях не продать машину без сервиса и гарантии, китайский завод объединил все поставляемые машины в Россию в единый портал — их ремонт теперь может осуществляться у любого официального дилера.

Перестроились не только продавцы техники, но и лизинговые компании. По словам Анатолия Рыжего, они уделяют особое внимание тому, чтобы спецтехника и транспорт, приобретаемые в лизинг, обладали возможностью прохождения гарантийного обслуживания:

— Чаще всего срок жизни лизингового проекта достаточно долгий — три-пять лет. Поэтому, создавая свои лизинговые программы, мы не только берем во внимание растущий спрос на китайскую технику, но и выбираем надежных поставщиков и бренды, которые могут обеспечить сервисное и гарантийное обслуживание.

Число сервисных центров китайских брендов растет. Как отметила Лариса Гартвич, в первом квартале 2022 г. в России работало 1,3 тыс. центров, а в первом квартале 2023 г. — уже 2 тыс. точек:

— Поставщики закупили большое количество деталей, и мы видим возможности для роста в этом секторе. Что касается спецтехники, здесь остаются вопросы по сервису, но наши поставщики уже подошли к тому, чтобы обеспечивать ее качественное обслуживание.

Закат Европы

Эксперты отметили, что современные китайские автомобили — более качественные, чем те, которые завозили из этой страны пять-десять лет назад. Однако у многих потребителей отношение к китайскому транспорту и спецтехнике пока остается скептическим. По словам Александра Ильина, по качеству продукции китайские производители пока уступают европейским, и, выбирая между Volvo и Shacman, покупатели по возможности отдают предпочтение европейцам, несмотря на то, что китайские автомобили значительно дешевле. По словам Ларисы Гартвич, стоимость европейских грузовиков сейчас начинается от 18 млн руб., китайские можно приобрести по цене от 7-9 млн руб.

Пока на рынке остается небольшой объем европейской спецтехники и транспорта. Как пояснил Анатолий Рыжий, это остатки того, что было закуплено в досанкционный период, и б/у техника.

По итогам 2023 г. в «Балтийском лизинге» процент сделок с европейскими б/у грузовиками вырос.

— По сравнению с досанкционным 2021 г. он увеличился на 37,7%. В первую очередь это связано с тем, что многие компании пока не готовы «пересесть» на китайских производителей, но по мере роста качества китайского автопрома и развития дилерских сетей число клиентов, выбирающих европейские грузовики, будет уменьшаться, — рассказала Лариса Гартвич.

Возможностей для выбора уже становится меньше. Стоимость техники и запчастей, приобретенных по параллельному импорту, достаточно высока, отмечает Рустем Мухамедов. А официальное сервисное обслуживание техники из недружественных стран практически остановлено.

А с 1 апреля на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запустят единую систему управления рисками, которая призвана исключить импорт в Россию автомобилей, растаможенных по льготным схемам. Очевидно, что с этим нововведением количество новых грузовых и коммерческих автомобилей европейских производителей на российском рынке еще больше снизится, а цены — поднимутся.

Резюмируя, участники обсуждения сошлись на том, что российский бизнес уже адаптировался к сложившейся ситуации на рынке. Потребители теперь приобретают продукцию китайских, российских и белорусских предприятий вместо европейской спецтехники и транспорта. А дилерские центры успешно решают практически все сервисные вопросы

— Те, кто раньше ездил на европейских автомобилях, долго не могли принять китайцев. Сейчас те, кто раньше использовал Scania или Man, приходят пробовать Sitrak или Shacman, — отметил Эдуард Иванов.

Технологии настоящего и будущего

Развитие рынка спецтехники и электротранспорта зависит не только от экономической ситуации, но и от развития технологий и экологической повестки. Один из наиболее ярких трендов последних лет — переход на более экологичные виды топлива.

По словам Эдуарда Иванова, из соображений экономии многие переводят коммерческий транспорт на газ или приобретают транспорт с электродвигателем. Важнейшая проблема, с которой сталкиваются клиенты, — нехватка заправочных и зарядных станций.

— Если сеть газовых заправок в стране развивается хорошими темпами, то проблема недостаточной зарядной инфраструктуры для электротранспорта только начинает решаться. Пока не будет решен этот вопрос, спрос на электротранспорт не вырастет. Из своей практики могу сказать, что запас хода, указанный в документации электромобилей, может быть значительно ниже в реальных условиях. Такие факторы, как использование дополнительного оборудования, плохая погода и другие условия, могут существенно увеличить расход заряда, — заметил Александр Ильин.

В последнее время городской электротранспорт развивается достаточно активно. Медленное развитие зарядной и сервисной инфраструктуры становится главным фактором, тормозящим развитие лизинга электромобилей для юрлиц, отмечает Рустем Мухамедов:

Приобретение электромобиля на юрлицо — это пока скорее пробные шаги, чем устойчивый тренд. С физлицами остается нерешенным вопрос НДС. При этом концепция развития производства и использования электротранспорта предусматривает, что к 2030 г. объемы производства электромобилей достигнут 217 тыс. ед. в год и составят не менее 10% общего объема производства транспортных средств. А согласно прогнозу Института ВЭБ, в 2025 г. доля электромобилей на российском рынке должна достигнуть 3,7% (56 тыс. ед.), в 2030 г. —15,6% (362,4 тыс. ед.). Если дорожная карта концепции будет реализовываться в соответствии с этими сроками и прогнозами, то сегмент электротранспорта имеет хорошие шансы стать одним из драйверов лизингового рынка.

Частные автовладельцы пока воспринимают использование электромобилей как эксперимент, отмечает Анатолий Рыжий — многие приобретают их в качестве второго или третьего автомобиля в семье.

Участники обсуждения отметили, что в сфере спецтехники и транспорта начинают активно использовать нейросети. Производители техники с ее помощью повышают производительность и качество продукции. Дилерские центры и лизинговые компании используют ИИ для работы с большими массивами данных.

Постепенно развивается сегмент беспилотного транспорта. И речь уже не только о беспилотных такси, но и о беспилотных грузовиках. Например, сейчас на трассе М-11 технологии отрабатывают тягачи компаний «КамАЗ», «Сберавтотех» и «StarLine».

Пока для подстраховки в беспилотных грузовиках находится водитель, который может при необходимости взять управление в свои руки. Но думаю, лет через 10 беспилотные грузовики будут достаточно распространенной историей. Интересно, как это направление будет развиваться дальше и какие еще изменения в отрасли спровоцирует, — говорит Эдуард Иванов.

По словам Александра Ильина, к исследованиям в этой сфере активно подключаются выпускники УрФУ. Например, совместно с Яндексом они участвуют в разработках беспилотного такси. Пишут дипломы о том, как роботы могут обслуживать транспортные средства — правда, вероятнее всего, подобные сервисы получат свое распространение в России только через несколько десятков лет. Более быстрому развитию этого направления мешает геополитическая и экономическая ситуация.

Ждем новые решения ЦБ по ключевой ставке

После того как во втором полугодии прошлого года Банк России пять раз подряд повысил ключевую ставку, стоимость кредитов и лизинга выросла. Большая часть компаний поставила на паузу инвестиционные проекты. Но некоторым пришлось продолжать их в новых, непростых, условиях.

— Есть клиенты, которые не могут остановить обновление автопарка, строительство, модернизацию производств. Есть отыгранные тендеры, проекты, реализуемые в рамках законодательства о госзакупках. Искусство финансиста — просчитать риски. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать клиента, бизнес, экономику, а не выдавать дорогие кредиты. Всегда анализируем, справится ли клиент с условиями лизингового договора: смотрим на его выручку и на источники ее формирования, — пояснил Анатолий Рыжий.

В конце марта Банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 16%. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля.

Говоря об ожиданиях от 2024 г., Рустам Мухамедов отметил, что смотрит на перспективы рынка с оптимизмом:

— Потребность в модернизации производств, транспорта и техники — очень высокая. Востребованность лизинговых продуктов также высока. Как только ключевая ставка будет снижена, инвестиционные проекты получат новый импульс к развитию и окажут положительное влияние на рынок лизинга.

Лариса Гартвич подтвердила, что сейчас бизнес ждет, когда будет снижена ключевая ставка:

Все рассчитывают, что она пойдет вниз, а до конца года, возможно, снизится до 13-14%. Конечно, в этом случае бизнесу будет проще реализовать свои планы. При сохранении ставки на прежнем уровне сегмент спецтехники, поддерживаемый политикой государства по импортозамещению, будет подвержен замедлению в меньшей степени по сравнению с сегментом автолизинга. Мы смотрим на перспективы развития рынка с оптимизмом, готовы открывать дополнительные филиалы.

Эдуард Иванов согласился с тем, что у российских компаний останется потребность в приобретении спецтехники, грузового и коммерческого транспорта:

— Все крупные проекты по ремонту дорог, которые были анонсированы на федеральном уровне и финансируются за счет бюджета, будут реализованы. Спрос на перевозку грузов также останется на высоком уровне. Но, вероятно, ее стоимость будет расти — в связи с ростом издержек грузоперевозчиков.

С учетом темпов строительства дорог и жилья, роста промышленности и потребительского спроса рынок спецтехники и коммерческого транспорта по итогам этого года может вырасти на 7-8%. При этом доля китайских автомобилей на российском рынке продолжит расти. А между поставщиками станет еще более яркой конкуренция за российского покупателя — с точки зрения того, кто предложит более низкую цену и более качественный сервис, — предположил Александр Ильин.

Анатолий Рыжий добавил, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке и решений федерального правительства в отношении ввоза китайской техники:

— Объективно промышленность работает, строятся дороги и социальные объекты. Все настроены на рост и развитие бизнеса. Наша задача — помогать экономике развиваться, предоставляя спецтехнику, транспорт и инструменты для их приобретения.

В материале использованы фотографии Алисы Дружининой

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