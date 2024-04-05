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Богданович превратят в картофельную столицу Урала

Богданович превратят в картофельную столицу Урала
Иллюстрация: ru.freepik.com

Здесь планируют провести крупный фестиваль, гастро-агро марафон и установить арт-объекты в человеческий рост из картофеля. У проекта даже будет страна-партнер (угадайте, какая).

#ДОСУГ#НОВОСТИ

Уральский союз туриндустрии разработал проект «НаКартошку», который должен превратить Богданович в картофельную столицу Урала. Всего на его реализацию планируют потратить 3,4 млн руб., из них 2,2 млн руб. планируют привлечь за счет президентского гранта.

Как пишет 66.ru, организаторы планируют серию мероприятий в период с июля по май следующего года. В их числе — open-air фестиваль и гастро-агро марафон, гастро-баттлы, концерты и фестиваль ленд-арта, где установят арт-объекты в человеческий рост из картофеля. Страной-партнером проекта станет Беларусь.

За городским округом Богданович прочно закрепилась слава «картофельной столицы Урала», здесь выращивается треть регионального объема картофеля. При этом СМИ, предприятия туристической индустрии редко обращаются к этому символу, хотя он способен усилить узнаваемость и уникальность территориального образа, — указано в грантовой заявке.

Добавим, что подобный имиджевый проект реализуется в соседнем Камышлове — каждый год в августе там одновременно проходят гастрономический фестиваль «Земляничный джем» и фестиваль джазовой музыки UralTerraJazz. В прошлом году на фестивале выступили 30 музыкантов, а гостей угощали 25-метровым пирогом с земляничным джемом.

Свой фестиваль есть и в Сысерти — ежегодно там проходит «Лето на Заводе». Как уже писал DK.RU, в этом году организаторам не удалось получить президентский грант. Поэтому команда объявила народный сбор средств на фестиваль и открыла народную копилку, где можно сделать пожертвование и познакомиться со сметой. В момент публикации новости было собрано 2 млн руб. из необходимых 14,5 млн. Сбор завершится 15 апреля.

Еще одним брендом Урала стала «Ирбитская ярмарка». В прошлом году ее посетили более 60 тыс. чел. из разных городов России.

Автор: Елизавета Порошина
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