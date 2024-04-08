Marins Park Hotel в Екатеринбурге обзаведется вторым зданием в 12 этажей

Госэкспертиза одобрила строительство нового многоэтажного корпуса Marins Park Hotel и автостоянки на 26 машин. Объекты будут возведены на площади 0,57 га, за основным зданием на ул. Челюскинцев, 106.

ООО «Эдельвейс» получило одобрение регионального управления государственной историко-культурной экспертизы на строительство нового здания в границах участка улиц Свердлова – Челюскинцев – Марии Авейде – Азина.

Как ранее рассказывал DK.RU, на данной территории археологи обнаружили 107 артефактов (фрагменты керамики, изделий из стекла и металла) XIX – нач. XX вв. и первоначально было выдано отрицательное заключение на запуск стройки.

Напомним, что эта часть города длительное время представляла собой самостоятельный квартал, ограниченный ул. Верхотурской (Арсеньевский проспект, ул. Свердлова), ул. Северной (ул. Челюскинцев), ул. 1-ой Восточной (ул. Восточная, пер. Марии Авейде), ул. 4-ой Мельковской (ул. Азина). Границы этого квартала по красным линиям перечисленных улиц были зафиксированы капитальными городскими усадьбами. Улица 1-ая Восточная (ул. Восточная) отделяла жилую застройку от пустующей территории в пойме реки Мельковки до конца XIX в. В начале 1900-х «Товарищество Грачев С.И. и Борчанинов А.Е.» построило мельничный комплекс на пустом месте. Это было крупное предприятие, работавшее до 2000-х гг.

Гостиница с номерами на 600 чел., расположенная рядом с железнодорожным вокзалом, была открыта в 1969 г. и получила название «Свердловск». Возводили «Свердловск» около 10 лет, автором проекта был архитектор Абрам Фишзон. При строительстве гостиницы был демонтирован подъездной железнодорожный путь, длительное время соединявший железную дорогу с мельницей. В 2007 г. гостиница вошла в состав отельной сети компании «Союз Маринс групп». После реконструкции гостиница вновь начала работу в 2009 г. под названием «Маринс Парк Отель» с категорией три звезды.

Для преодоления запрета на строительство второго корпуса отеля ООО «Эдельвейс» представило ОКН проект мер охраны археологического объекта.

Строительство планируется провести в два этапа. На первом для расчистки участка снесут находящиеся там сооружения (летнее кафе, столовую, парковку и одноэтажный хозяйственный блок отеля), на втором этапе возведут новый корпус отеля и наземную парковку.

В составе Правил землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» с изменениями от 24.11.2022 № 3601 приведена схема градостроительного зонирования. Участок проектируемого строительства полностью располагается в территориальной зоне Ц-1 — общественно-деловая зона городского центра. Строительство объекта «Второй корпус гостиницы «Маринс Парк Отель» в полной мере соответствует видам разрешенного строительства, установленным градостроительным регламентом для территориальной зоны Ц-1, в границах которой расположен участок строительства, — гласит заключение ОКН.

В соответствии с выводами экспертизы во время строительных работ планируется предупредить подрядчиков и предпринять действия для извлечения и сохранности объектов культурного слоя. Общая площадь спасательных работ может составить 0,45 га.

Также историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации и приспособления для современного использования усадьбы А.М. Паршученкова (дом Иконникова) — двухэтажного дома конца XIX – начала XX в., расположенного на пр. Ленина, 18А. DK.RU рассказывал, что здание имеет статус памятника архитектуры.