Глянцевый журнал о местных дизайнерах UF MAG появится в Екатеринбурге

Масштабный проект U'FASHION для поддержки индустрии моды стартовал в Свердловской области. Инициаторами выступили правительство уральского региона, администрация Екатеринбурга и СОФПП.

U'FASHION призван помочь уральским модным дизайнерам в продвижении, развитии и масштабировании бизнеса. Проект в Свердловской области будет реализован совместно с федеральным Агентством стратегических инициатив в рамках разработки Регионального стандарта развития креативной экономики. Оператором проекта стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Задачей U'FASHION стало создание флагманского информационного и образовательного ресурса для каждого, кто интересуется модой, укрепление коммуникации в fashion-индустрии и смежных отраслях, а также усиление взаимодействия крупного и малого бизнеса.

Именно сейчас, с учетом освободившихся на рынке ниш, эта сфера особенно востребована. И мы видим, что все больше свердловских брендов становятся популярными и за пределами нашего региона. У Екатеринбурга, не сомневаюсь, есть все шансы со временем стать столицей моды России, — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал.

В рамках проекта U’Fashion в Екатеринбурге будут объединены Всероссийский конкурс дизайнеров, бизнес-миссии и форумы, журнал и сайт о дизайнерах Свердловской области и Международная неделя моды UF Lab, которая пройдет с 19 по 23 августа 2024 г. на ключевых площадках региона. Показы модных коллекций пройдут в т.ч. ангаре авиакомпании «Уральские авиалинии», в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме и в креативном кластере «Домна».

В преддверии недели моды в Екатеринбурге пройдут масштабные форумы с участием предпринимателей из Турции, Китая и Узбекистана для установления деловых связей, поиска новых рынков, инвесторов и партнеров. К августу должен начать полноценно функционировать портал проекта U’Fashion с базой данных уральских брендов, где в дальнейшем будет реализована электронная торговая площадка.

Цель недели моды — расширить позиционирование Екатеринбурга не только как столицы промышленного региона, но и подчеркнуть статус уральской столицы как города молодых, креативных и талантливых людей, — отметила заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева, сообщает JustMedia.ru.

Также на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 г. власти Свердловской области представят глянцевый журнал под названием UF MAG, чьи страницы будут отданы уральским дизайнерам и производителям модной одежды, обуви и аксессуаров. Издание планируется распространять в бизнес-залах аэропортов, отелях, ресторанах, на различных выставках и мероприятиях с участием представителей властных структур Свердловской области и Екатеринбурга. О периодичности выпуска журнала, его формате, объеме, тираже и условиях размещения рекламы не сообщается.

Креативным куратором проекта U'FASHION стала Катя Мухина, стилист и журналист с 25-летним опытом работы в fasfion-индустрии. Мухина занимала позицию главного редактора российской версии журнала Elle и входила в международный рейтинг «500 самых влиятельных людей в модной индустрии» журнала Business of Fashion.

Напомним, что в ноябре 2023 г. в Екатеринбурге состоялась 19-я Неделя моды. Яркие показы сменялись дискуссиями о ситуации в отрасли: с одной стороны, есть все для роста, с другой — коллекции некому и порой не из чего шить.

Ранее DK.RU рассказывал, что в каких городах России запускается больше всего модных брендов. Согласно исследованию консалтингового агентства Fashion Consulting Group и Fashion Factory School, Екатеринбург входит в тройку самых модных городов России.