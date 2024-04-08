Алексей Орлов согласовал отставку одного из вице-мэров Екатеринбурга

Заместитель главы города по вопросам образования, культуры и соцполитики Екатерина Сибирцева покидает пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Последним рабочим днем вице-мэра станет 19 апреля. Причины увольнения не уточняются.

Справка DK.RU Екатерина Сибирцева родилась в 1972 г. в Свердловске. Окончила физфак УрГУ. В 1994 г. пришла работать учителем физики в гимназию №9, в 2008 г. стала ее директором. В 2015 г. была назначена руководителем департамента образования Екатеринбурга. В 2020 г. стала заместителем главы города по вопросам социальной политики.

Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов! — сказала Екатерина Сибирцева.

В администрации признали заслуги вице-мэра, назвав ее «одним из сильнейших членов городской команды». За время работы Екатерины Сибирцевой в Екатеринбурге было построено 16 новых школ и 12 детских садов, отремонтировано 17 школ и 20 дошкольных учреждений, появились новые городские спортивные объекты, три школы искусств.

В период работы Екатерины Сибирцевой в Екатеринбурге родились и стали традиционными крупные культурные и спортивные события, состоялось масштабное празднование 300-летия уральской столицы, прошел Международный фестиваль студенческого спорта, — добавили в администрации.

Напомним, что в интервью DK.RU Екатерина Сибирцева рассказывала о состоянии системы образования и вызовах, с которыми ей приходится сталкиваться.

Исполняющим обязанности вице-мэра назначен начальник департамента образования Константин Шевченко.

Ранее DK.RU рассказывал, что Евгения Умникова после семи лет работы покидает ТЮЗ в Екатеринбурге, поскольку администрация города не стала продлевать с ней контракт.