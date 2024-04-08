Премия «Номер один» ждет заявок от промышленников и предпринимателей Среднего Урала

Ежегодно оргкомитет премии «Номер один» отмечает самых ярких, эффективных и успешных представителей уральского бизнеса. Прием заявок 2024 г. уже стартовал, стать участником можно до 24 апреля.

В мае текущего года Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) при поддержке правительства Свердловской области проведут ежегодную премию уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Соорганизатором премии выступает Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Награды будут вручать в номинациях:

1. «Номер один» в технологической трансформации. Номинация вручается производственному предприятию с выручкой не менее 300 млн руб. в год, которое наилучшим образом внедрило малолюдные технологии производства, включая повышение уровня автоматизации производственных процессов, внедрение технических решений по цифровизации и роботизации.

2. Социальный инвестиционный проект «Номер один». Номинация приурочена к 90-летию Свердловской области и вручается предприятию, которое в 2023 г. за счет собственных средств завершило реализацию инвестиционного проекта по созданию, реконструкции, ремонту или комплектованию объекта социальной инфраструктуры на территории муниципалитетов Свердловской области (за пределами Екатеринбурга).

3. «Номер один» в локализации производства. Номинация вручается производственному предприятию, которое по итогам 2023 года повысило степень производства продукции гражданского назначения на территории РФ.

4. «Номер один» в динамике производства. Номинация вручается производственному предприятию, отнесенному на начало 2023 г. к субъектам МСП и показавшему наибольший рост объема производства в 2023 г.

5. Семейный бизнес «Номер один». Номинация вручается предприятию, владельцы (учредители) которого являются близкими родственниками, сохраняющими удачный баланс между семьёй и бизнесом, а также демонстрирующему успешные финансовые результаты.

6. Гран-При — работодатель Свердловской области «Номер один» (номинация при поддержке HH.ru). Ключевой темой и вызовом для предприятий стало решение вопросов, связанных с кадровым дефицитом. Номинация вручается лучшему работодателю региона, победитель будет определен путем интерактивного голосования гостей вечера на мероприятии. К рассмотрению допускаются предприятия, не имеющие фактов задолженностей по заработной плате и наличия трудовых конфликтов.

С критериями и условиями подачи заявки можно познакомиться на сайте: https://www.nomerodin.org/

Заявки принимаются до 24 апреля.

Ранее DK.RU рассказывал, что согласно ежегодному опросу СОСПП на Среднем Урале в 2,2 раза выросло число компаний, где в 2023 г. улучшилась экономическая ситуация.

Также в Екатеринбурге до 23 апреля проходит прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель года города Екатеринбурга» для представителей малого бизнеса, который ежегодно проводит администрация уральской столицы. Оператором выступает Екатеринбургский центр развития предпринимательства.