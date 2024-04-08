Волна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироваться

Паводок на реке Урал продолжается. Вода понемногу отступает от Орска и движется дальше. Уровень воды вблизи Оренбурга достиг отметки 893 см (критическим считается 930 см).

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 17 апреля волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга. Сейчас она вышла за пределы Орска, уровень воды там медленно снижается.

Глава МЧС Александр Куренков в понедельник, 8 апреля, принял участие в расширенном заседании комитетов Госдумы по вопросам предупреждения и минимизации последствий паводков и пожаров весеннего периода. По его итогам он предупредил жителей Оренбургской области о надвигающейся угрозе.

8 апреля волна по реке Урал прошла пределы Орска. До 17 апреля она будет в районе Оренбурга, — сообщил Куренков.

Министр добавил, что из-за сложной гидрологической обстановки в Казахстане в зоне подтопления могут оказаться несколько населенных пунктов в Курганской области, кроме того, есть большая вероятность наводнения в Тюменской области.

Руководитель ведомства призвал местных жителей отнестись к угрозе серьезно и заблаговременно эвакуироваться.

Как сообщал DK.RU, в пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, часть города была затоплена. В настоящее время в зоне затопления остается 6641 жилой дом. Идет эвакуация, по предварительным данным минстроя РФ, ущерб, нанесенный инфраструктуре Оренбуржья в результате паводка, составляет около 21 млрд руб., агропромышленному комплексу — 65 млн руб.

Мэрия Оренбурга предупредила, что уровень воды в Урале вырос до 893 см (опасной считается отметка 930 см), и еще одна река может выйти из берегов. Власти призывают оренбуржцев эвакуироваться из опасных районов.

Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, 946 сантиметров. Далее таких наводнений не было. Ситуация беспрецедентная, — сказал мэр Оренбурга Сергей Салмин. Он добавил, что на сегодняшний день эвакуированы 736 жителей города.

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а ситуация стабилизируется после 20 апреля. В регионе действует режим ЧС федерального характера.

В субботу власти Оренбургской области объявили о том, что удвоят компенсацию пострадавшим при наводнении. Так, размер единовременной помощи вырос с 10 до 20 тыс. руб. на человека. Люди, частично утратившие имущество первой необходимости, могут рассчитывать на 50 тыс. руб., за полностью утраченное имущество первой необходимости — на 100 тыс. руб.

Из-за прорыва дамбы в Оренбургской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, пишет РБК. Дело возбуждено по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК). Максимальное наказание по одной из них предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Как отмечали в прокуратуре, дамбу ввели в эксплуатацию в 2010 г., требования к ее содержанию неоднократно нарушались, а меры приведения в надлежащее техническое состояние предпринимались несвоевременно.

Кроме Оренбуржья, сильные подтопления сейчас зафиксированы в Самарской области и Башкортостане.