В 2024 г. в Екатеринбурге будет на 13 тыс. электросамокатов больше. Что предпримут власти?

Увернуться от самокатчиков и раньше было тяжело, особенно убрать с его пути маленького ребенка. Страдали от них и автомобилисты. Теперь самокатов на тротуарах будет на несколько тысяч больше.

В этом году в Екатеринбург планируют поставить более 13 тыс. электросамокатов. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД по Екатеринбургу Роман Ярыш. Электросамокаты в город поставят Woosh, Яндекс Go, МТС Юрент и BusyFly, уточняет JustMedia.ru.

С начала теплого сезона в Екатеринбурге случилось уже три ДТП с участием электросамокатов, и всеми тремя управляли несовершеннолетние. В каждом из них есть пострадавшие. Все происшествия связаны с одинаковым нарушением — дети не спешиваются перед пешеходным переходом, выезжают на красный свет или врезаются в автомобили. Управление СИМ разрешено только с 18 лет, но подростки пользуются аккаунтами родителей.

Напомним, в прошлом году по сравнению с 2022 г. число ДТП с самокатами удвоилось. К июлю 2023 г. в уральской столице с было зарегистрировано 76 ДТП с участием самокатов и моноколес. Ранено было 78 человек, из которых 22 ребенка. Погибли два человека.

На данный момент в центре Екатеринбурга скорость движения электросамокатов ограничена до 15 км/час. В дни проведения культурно-массовых мероприятий движение на некоторых улицах будет полностью запрещено.

Ограничения скорости уже действуют по всей набережной городского пруда, про проспекту Ленина, на Октябрьской площади, в Историческом сквере, на улице Вайнера, а также в парках Южный, Чкалова, парке XXII Партсъезда и парке 50-летия ВЛКСМ.

При этом году ближе к майским праздникам власти планируют проанализировать трафик кикшеринговых сервисов, чтобы внести в список улиц корректировки. Ограничение скорости движения электросамокатов могут появиться на Малышева и других прилегающих к центральным улицах.

По словам Романа Ярыша, в первый же рейд апреля инспекторам ГИДД удалось выявить 43 несовершеннолетних, которые нарушали правила управления СИМ. При этом управление электросамокатами доступно только с 18 лет, однако подростки катаются на них с аккаунтов родителей.

Среди нововведений этого года по борьбе с нарушителями — блокировка аккаунтов-нарушителей. Во время рейдов инспекторы фотографируют номера самокатов и подростков, не соблюдающих ПДД, а затем отправляют информацию в сервисы аренды самокатов, где аккаунты блокируют. С начала сезона удалось заблокировать уже 90 человек.

Также в этом году к профилактике нарушений планируют привлечь Управление образования города. Госавтоинспекция будет вести карточку нарушений, а самих нарушителей заводить в базу и передавать информацию о подростках в школы. Директора же образовательных учреждений будут обязаны проводить профилактическую работу с детьми, чтобы доносить до них важность соблюдения дорожных правил.

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