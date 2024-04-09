10 апреля будет ограничено движение для всех видов транспорта на пяти улицах Екатеринбурга
Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Список участков улиц, на которых будет ограничено движение, прилагаем.
Госавтоинспекция региона информирует граждан, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения утром 10 апреля 2024 г. будет ограничено движение для всех видов транспорта в связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Ураза-байрам, вблизи следующих религиозных учреждений, расположенных в Екатеринбурге:
С 3.00 до 10.00 — мечеть «Соборная», пер. Воронежский, 34
С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Бажова. 219В, л.Д
С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Артинская, 25
С 6.00 до 10.00 — мечеть «Абу–Ханифа», ул. Репина, 42
С 6.00 до 10.00 — мечеть «Рамазан», ул. Димитрова, 15
Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса заранее планировать пути объезда.
Напомним, что в городе в этом году планируется ремонт 24 улиц, на которых также будет ограничено движение, это:
- Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса;
- Крауля — от Токарей до Викулова;
- Малышева — от Московской до Добролюбова;
- Студенческая — от Первомайской до Малышева;
- Восточная — от Малышева до Куйбышева;
- Крестинского — от дома № 53 по Крестинского до Академика Шварца;
- Космонавтов — от Шефской до Старых большевиков;
- переулок Суворовский — от 40-летия Октября до Донбасской;
- автодорога от дублера Сибирского тракта до остановки «Бухара-Урал»;
- Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта;
- Хохрякова — от Куйбышева до Радищева;
- переулок Центральный рынок — от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана;
- 8 Марта — от здания № 24а по Ленина до здания № 31 по Ленина;
- Братьев Быковых — от Свердлова до Челюскинцев;
- 8 Марта — от Радищева до Куйбышева;
- Степана Разина — от Фурманова до Щорса;
- бульвар Денисова-Уральского — от Московской до Амундсена;
- Зенитчиков — от Братской до Палисадной;
- Авиационная — от Степана Разина до 8 Марта;
- Молотобойцев — от Бисертской до Мартовской;
- Тургенева — от Ленина до Клары Цеткин;
- автодорога от дома № 13 по Исторической до Узорной;
- дублер Бебеля — от Ольховской до Пехотинцев;
- Щорса — от Московской до 8 Марта.
Читайте также на DK.RU: Вместо двух полос — шесть: реконструкция ЕКАДа продолжится.