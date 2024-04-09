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10 апреля будет ограничено движение для всех видов транспорта на пяти улицах Екатеринбурга

10 апреля будет ограничено движение для всех видов транспорта на пяти улицах Екатеринбурга
Иллюстрация: DK.RU

Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Список участков улиц, на которых будет ограничено движение, прилагаем.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Госавтоинспекция региона информирует граждан, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения утром 10 апреля 2024 г. будет ограничено движение для всех видов транспорта в связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Ураза-байрам, вблизи следующих религиозных учреждений, расположенных в Екатеринбурге:

С 3.00 до 10.00 — мечеть «Соборная», пер. Воронежский, 34

С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Бажова. 219В, л.Д

С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Артинская, 25

С 6.00 до 10.00 — мечеть «Абу–Ханифа», ул. Репина, 42

С 6.00 до 10.00 — мечеть «Рамазан», ул. Димитрова, 15

Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса заранее планировать пути объезда.

Напомним, что в городе в этом году планируется ремонт 24 улиц, на которых также будет ограничено движение, это:

  1. Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса;
  2. Крауля — от Токарей до Викулова;
  3. Малышева — от Московской до Добролюбова;
  4. Студенческая — от Первомайской до Малышева;
  5. Восточная — от Малышева до Куйбышева;
  6. Крестинского — от дома № 53 по Крестинского до Академика Шварца;
  7. Космонавтов — от Шефской до Старых большевиков;
  8. переулок Суворовский — от 40-летия Октября до Донбасской;
  9. автодорога от дублера Сибирского тракта до остановки «Бухара-Урал»;
  10. Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта;
  11. Хохрякова — от Куйбышева до Радищева;
  12. переулок Центральный рынок — от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана;
  13. 8 Марта — от здания № 24а по Ленина до здания № 31 по Ленина;
  14. Братьев Быковых — от Свердлова до Челюскинцев;
  15. 8 Марта — от Радищева до Куйбышева;
  16. Степана Разина — от Фурманова до Щорса;
  17. бульвар Денисова-Уральского — от Московской до Амундсена;
  18. Зенитчиков — от Братской до Палисадной;
  19. Авиационная — от Степана Разина до 8 Марта;
  20. Молотобойцев — от Бисертской до Мартовской;
  21. Тургенева — от Ленина до Клары Цеткин;
  22. автодорога от дома № 13 по Исторической до Узорной;
  23. дублер Бебеля — от Ольховской до Пехотинцев;
  24. Щорса — от Московской до 8 Марта.

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Автор: Татьяна Юстус
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