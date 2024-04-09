10 апреля будет ограничено движение для всех видов транспорта на пяти улицах Екатеринбурга

Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Список участков улиц, на которых будет ограничено движение, прилагаем.

Госавтоинспекция региона информирует граждан, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения утром 10 апреля 2024 г. будет ограничено движение для всех видов транспорта в связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Ураза-байрам, вблизи следующих религиозных учреждений, расположенных в Екатеринбурге:

С 3.00 до 10.00 — мечеть «Соборная», пер. Воронежский, 34

С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Бажова. 219В, л.Д



С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Артинская, 25

С 6.00 до 10.00 — мечеть «Абу–Ханифа», ул. Репина, 42

С 6.00 до 10.00 — мечеть «Рамазан», ул. Димитрова, 15

Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса заранее планировать пути объезда.

Напомним, что в городе в этом году планируется ремонт 24 улиц, на которых также будет ограничено движение, это:

Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса; Крауля — от Токарей до Викулова; Малышева — от Московской до Добролюбова; Студенческая — от Первомайской до Малышева; Восточная — от Малышева до Куйбышева; Крестинского — от дома № 53 по Крестинского до Академика Шварца; Космонавтов — от Шефской до Старых большевиков; переулок Суворовский — от 40-летия Октября до Донбасской; автодорога от дублера Сибирского тракта до остановки «Бухара-Урал»; Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта; Хохрякова — от Куйбышева до Радищева; переулок Центральный рынок — от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана; 8 Марта — от здания № 24а по Ленина до здания № 31 по Ленина; Братьев Быковых — от Свердлова до Челюскинцев; 8 Марта — от Радищева до Куйбышева; Степана Разина — от Фурманова до Щорса; бульвар Денисова-Уральского — от Московской до Амундсена; Зенитчиков — от Братской до Палисадной; Авиационная — от Степана Разина до 8 Марта; Молотобойцев — от Бисертской до Мартовской; Тургенева — от Ленина до Клары Цеткин; автодорога от дома № 13 по Исторической до Узорной; дублер Бебеля — от Ольховской до Пехотинцев; Щорса — от Московской до 8 Марта.

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