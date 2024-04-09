Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.

Автовокзал будет совмещен с торговым центром «Золотой». Рядом завершено строительство транспортной развязки.

На Ботанике завершили строительство транспортной развязки и нового автовокзала, совмещенного с торговым центром «Золотой». Об этом 66.RU рассказал официальный представитель девелопера «Общество Малышева 73», директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев.

Новый автовокзал и транспортный узел, соединяющий сооружение с метро, городской электричкой и ЕКАД, введут в эксплуатацию только после сдачи «Золотого».

Рядом с будущим ТЦ уже сделали подъездные пути и эстакаду, а также автобусные стоянки и подъезды к автовокзалу. Несмотря на то, что здание уже построили, автовокзал еще не может работать: в нем нет касс, зоны ожидания и инфраструктурной сети. «Торт готов, вишенки — нет», — добавил Сарапульцев.

Транспортно-пересадочный узел находится в районе улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездной дороги.

Напомним, ранее мы писали, что на здании строящегося торгового центра «Золотой» в Екатеринбурге появится крупнейший по площади медиэкран в стране.

Размер панели составит 10 000 кв. м. Длина мультимедийного фасада 500 м, высота — 20 м, сообщается на сайте ТРЦ «Золотой». Медиаэкран установят со стороны Объездной дороги и улицы Белинского. Конструкция займет почти половину фасада.

Напомним, «Золотой» должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в России за пределами Москвы, интегрированным в транспортную систему города. Предполагалось, что его откроют в конце 2023 г. По последним данным, объект планируют запустить через 2,5 года.

Проект реализует холдинг «Общество Малышева 73». Строительство началось в 2021 г. Стоимость объекта оценивалась в 400 млн руб. В апреле прошлого года представители холдинга рассказывали DK.RU, что рассчитывают реализовать проект в соответствии с графиком, несмотря на политическую ситуацию.

Однако со временем стало понятно, что потребуются корректировки. Так, пришлось повысить стоимость проекта, а также заменить поставщиков оборудования лифтов, эскалаторов, траволаторов и др.

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