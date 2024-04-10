В России могут полностью запретить продажу никотиновых и безникотиновых вейпов

Инициатива принадлежит депутатам Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». По их данным, к 2023 г. подростков, использующих вейпы, выросло в 10 раз за 12 лет.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о полном запрете продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов, пишут «Известия». В мотивировочной записке к проекту сказано, что цель — забота о здоровье россиян.

Запрещается розничная торговля никотином [в том числе полученным путем синтеза] или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки, — говорится в тексте законопроекта.

Один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что сейчас ведется сбор подписей под законопроектом, а также проводятся консультации по проекту закона. В ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение нижней палаты.

По сведениям авторов инициативы, в последние годы число подростков, использующих вейпы, растет — к 2023 г. оно увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 г.

В 2024 г. уже вступили в силу некоторые запреты, касающиеся использования вейпов. Так, Минздрав подготовил перечень запрещенных ароматизаторов для жидкостей, заливаемых в вейпы. Среди них фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси — ваниль, пряности, имбирь, корица и подсластители. Также запрещено использовать в жидкостях кофеин, гуарану, таурин — то есть вещества, которые считаются энергетиками. Запрет вступил в силу 1 марта.

Россия занимает одно из лидирующих мест в борьбе с курением, отметил в феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко, и методы этой борьбы — самые прогрессивные. Среди мер, которые должны сократить число курящих, — повышение акцизов на табачные изделия. С 2024 г. выросли акцизы на сигареты и на жидкости для вейпов, причем значительнее, чем планировало правительство в 2023 г. С 1 января 2024 г. ставка на сигареты и папиросы составляет 2 813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 руб. Ставка на жидкости для вейпов составила 42 руб. за 1 мл на 2024 г., 44 руб. — на 2025-й и 26 руб. на 2026-й.

Источники на рынке табака отметили, что в России уже самые высокие ставки акцизов в ЕАЭС — поступления от них превышают 750 млрд руб. в год, и эти средства уже можно использовать на решение вопросов здравоохранения, рассказывал DK.RU.

С 1 января по 31 декабря 2024 г. минимальная цена пачки сигарет в России установлена на уровне 129 руб. Большинство россиян в случае повышения стоимости сигарет готовы покупать нелегальную продукцию. Причем если рост составит 20%, то контрафакт выберут 64%, а если 30% — то 66%, остальные согласились бы платить больше.