ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение». Об этом попросила спикер СовФеда

Проверка «Просвещения» инициирована спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Еще осенью 2023 г. она обратила внимание на монопольное положение издательства и резкий рост цен на его учебники.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение». В деятельности компании «замечены признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники», при этом издательство «занимает доминирующее положение на рынках образовательных книг», пишет газета Ведомости со ссылкой на пресс-службу ведомства:

ФАС РФ проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. <...> Издательство привлекут к административной ответственности, если нарушение будет установлено.

Проверка «Просвещения» инициирована спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В сентябре 2023 г. она поручила ФАС разобраться в ситуации «с резким ростом цен на учебники», выпущенные этим издательством.

Монополизация рынка недопустима — это влияет на бюджеты регионов. [Учебные] материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации, — подчеркнула тогда Матвиенко.

В ответ пресс-служба «Просвещения» заявила, что компания формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников:

В 2023 г. удалось избежать значительного повышения цен на учебники, несмотря на рост стоимости бумаги, картона и типографских красок.

Финансовая отчетность «Просвещения» за 2023 г. не раскрыта, а по итогам 2022-го издательство получило чистую прибыль в 16,5 млрд руб., пишет Forbes, отмечая, что по этому показателю оно заняло 92-е место в рейтинге самых прибыльных компаний России. За пять лет прибыль «Просвещения» увеличилась более чем в три раза.

Выручка издательства по итогам 2022 г. составила 29,4 млрд руб. Чистая рентабельность — 56%. Это в разы больше, чем у других книжных издательств, и существенно выше, чем у «Газпрома» и «Норильского никеля» в их самые удачные годы, подчеркнули в Forbes.

Добавим, что издательство «Просвещение» стало партнером Года семьи в России, объявленного указом президента Владимира Путина. Соответствующие договоренности были достигнуты с Минтруда РФ, которое ведет организационно-техническую работу по обеспечению деятельности оргкомитета события, сообщается на сайте «Просвещения».

Ранее ФАС РФ разрешила Совкомбанку приобрести Хоум Банк. Сделка будет закрыта до конца 2024 г., сообщал DK.RU.