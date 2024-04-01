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Совкомбанк приобретает экс-«Хоум Кредит». Сумма сделки — около 50 млрд руб.

Совкомбанк приобретает экс-«Хоум Кредит». Сумма сделки — около 50 млрд руб.
Иллюстрация: freepik / sova-news.com

До 2022 г. банк «Хоум Кредит» принадлежал чешской группе PPF, а затем был продан группе частных инвесторов и поменял название на Хоум Банк. Он входит в топ-50 банков России по активам и капиталу.

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Центробанк разрешил Совкомбанку приобрести Хоум Банк, пишут Известия со ссылкой на кредитную организацию. Соответствующее разрешение получено также и от Федеральной антимонопольной службы РФ.

Данное приобретение обеспечит рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля на 25% и портфеля депозитов физических лиц на 20%, сообщил представитель финансовой структуры:

Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы Хоум Банка в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков.

В Совкомбанке отметили, что технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки банка. Ожидается, что это произойдет до конца 2024 г.

Известно, что для сделки Хоум Банк был оценен в 0,8 капитала (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 г.). Кредитная организация не раскрывает сейчас отчетность по МСФО. На 30 сентября 2023 г. собственные средства Хоум Банка составляли 60,5 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ. Таким образом, цена продажи Хоум Банка может быть порядка 48,4 млрд руб., отмечает РБК.

Совкомбанк — системно значимый универсальный банк. По данным Banki.ru, на 1 января он занимал девятое место в России по активам (3,19 трлн руб.) и десятое место по капиталу (332,2 млрд руб.). Хоум Банк специализируется на розничном кредитовании — его места в рейтинге 34-е и 28-е соответственно (307,1 млрд руб. и 61 млрд руб.).

До весны 2022 г. Хоум Банк принадлежал чешской группе PPF через структуру Home Credit B.V. и назывался «Хоум Кредит». После усиления политических разногласий России со странами Запада банк был продан группе частных инвесторов, среди которых, например, назывался Иван Тырышкин, председатель совета директоров СПБ Биржи. Как сообщал DK.RU, о ребрендинге было объявлено летом 2023 г.

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Автор: Андрей Широков
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