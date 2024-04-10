Трассу между Екатеринбургом и Челябинском ждет апгрейд. Его оценят владельцы электрокаров

На этом участке М-5 «Урал» дорожники запланировали провести новые ремонты, а также построить вдоль нее автосервисы и станции зарядки электромобилей.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» озвучили планы по дальнейшему улучшению трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Предполагается, что в ближайшие три года будет отремонтирован 91 км дороги — в основном это работы, необходимые для поддержания дорожного покрытия в хорошем техническом состоянии.

Также вдоль трассы появятся новые пункты дорожного сервиса: закусочные, автосервисы, а также зарядные станции для электрокаров. В настоящий момент на трассе протяженностью около 200 км их буквально несколько штук (судя по данным сервиса 2Chargers, они расположены в районе села Кашино Свердловской области, деревень Аллаки и Султаева Челябинской области). Также дорожники продолжат работы по освещению трассы, оборудуют ее дорожными знаками и разметкой из термопластика.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» рассчитывают, что все это послужит развитию внутреннего туризма и повысит туристическую привлекательность Челябинской области, пишет Ura.ru.

Ранее DK.RU писал, что трасса между Екатеринбургом и Челябинском стала четырехполосной в 2022 г.

Также мы рассказывали о том, что в этом году на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят более 1,5 млрд руб. 1 млрд руб. выделят областные власти, 52 млн — городские, 526 млн город получит в рамках государственной программы. Будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.

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