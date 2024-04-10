Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
92,74
100,74
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Трассу между Екатеринбургом и Челябинском ждет апгрейд. Его оценят владельцы электрокаров

Трассу между Екатеринбургом и Челябинском ждет апгрейд. Его оценят владельцы электрокаров
Иллюстрация: DK.RU

На этом участке М-5 «Урал» дорожники запланировали провести новые ремонты, а также построить вдоль нее автосервисы и станции зарядки электромобилей.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» озвучили планы по дальнейшему улучшению трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Предполагается, что в ближайшие три года будет отремонтирован 91 км дороги — в основном это работы, необходимые для поддержания дорожного покрытия в хорошем техническом состоянии.

Также вдоль трассы появятся новые пункты дорожного сервиса: закусочные, автосервисы, а также зарядные станции для электрокаров. В настоящий момент на трассе протяженностью около 200 км их буквально несколько штук (судя по данным сервиса 2Chargers, они расположены в районе села Кашино Свердловской области, деревень Аллаки и Султаева Челябинской области). Также дорожники продолжат работы по освещению трассы, оборудуют ее дорожными знаками и разметкой из термопластика.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» рассчитывают, что все это послужит развитию внутреннего туризма и повысит туристическую привлекательность Челябинской области, пишет Ura.ru.

Ранее DK.RU писал, что трасса между Екатеринбургом и Челябинском стала четырехполосной в 2022 г.

Также мы рассказывали о том, что в этом году на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят более 1,5 млрд руб. 1 млрд руб. выделят областные власти, 52 млн — городские, 526 млн город получит в рамках государственной программы. Будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.

Читайте также на DK.RU: На Среднем Урале становится все больше электрокаров. Что стимулирует рост?

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Волна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироватьсяВолна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироваться
  • В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?
  • Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?
  • Росстат: зарплатное неравенство в России растет. У кого самые высокие заработки?Росстат: зарплатное неравенство в России растет. У кого самые высокие заработки?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.