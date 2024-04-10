Екатеринбург рискует снова остаться без денег на благоустройство парков

За оставшиеся 20 дней предстоит набрать 220 тыс. голосов, чтобы город получил федеральное финансирование на обустройство одного из восьми предложенных парков.

Жители Екатеринбурга стали активнее голосовать по проекту «Формирование комфортной городской среды». Напомним, для получения федеральных средств на преображение одного из городских парков необходимо, чтобы проголосовали 380 тыс. чел.

Днем глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал в своем телеграм-канале, что необходимо набрать еще 226 тыс. голосов:

Темп набран, но нужно больше. Каждая из восьми городских территорий, участвующих в проекте, достойна преображения и крайне в нем нуждается. На сегодня лидирует парк 50-летия ВЛКСМ, второе место у бульвара на улице Культуры, тройку замыкает Преображенский парк (2-й этап).

В момент подготовки новости по проекту «Формирование комфортной городской среды» проголосовало уже 160 тыс. жителей Екатеринбурга — в течение дня добавилось около 6 тыс. голосов.

Ранее DK.RU рассказывал о парках и бульварах, которые претендуют на финансирование:

Бульвар по ул. Посадской (от Московской до Белореченской);

(от Московской до Белореченской); Бульвар по ул. Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной);

(от Машиностроителей до Фестивальной); Парк 50-летия ВЛКСМ (в границах ул. Ясная — Чкалова — Шаумяна);

(в границах ул. Ясная — Чкалова — Шаумяна); Парк 50-летия Советской власти (Метеогорка в границах ул. Народной воли — Мичурина — Декабристов);

(Метеогорка в границах ул. Народной воли — Мичурина — Декабристов); Парк «Семь ключей» (в границах ул. Ангарская — Техническая — Дружининская — Строителей);

(в границах ул. Ангарская — Техническая — Дружининская — Строителей); Парк «Основинский» (в границах ул. Учителей — Смазчиков — Омская);

(в границах ул. Учителей — Смазчиков — Омская); Солнечные аллеи (2 этап благоустройства территории от бульвара Вдохновения до ул. Нескучной);

(2 этап благоустройства территории от бульвара Вдохновения до ул. Нескучной); Преображенский парк (2 очередь, 2 этап благоустройства территории вдоль реки Патрушиха от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Чкалова).

Ознакомиться с проектами благоустройства и выбрать понравившийся можно на сайте 66.gorodsreda.ru или через портал Госуслуг. Удобнее всего сделать это через мобильное приложение: в поисковике на главной странице приложения введите аббревиатуру ФКГС и выберете команду «проголосовать за объект». Также можно обратиться за помощью к волонтерам, которые дежурят в торговых центрах города.

Голосование продлится до 30 апреля.

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