Администрация Екатеринбурга определила подрядчика для благоустройства парка «Уралмаш»

Стал известен победитель открытого аукциона, объявленного для благоустройства Летнего парка «Уралмаш». Бюджет города сэкономил более 10 млн руб.

Муниципальный контракт на благоустройство Летнего парка «Уралмаш» (расположен в границах улиц Машиностроителей — Красных Борцов — Кировградская) заключен с ООО «Грандстрой». Стоимость контракта составляла более 175 млн руб., итоговая общая стоимость работ по заключенному контракту – 164,7 млн руб., экономия бюджетных средств составила 10,5 млн руб.

Летом 2023 г. городские власти пообещали, что в 2024 г. муниципальный бюджет выделит деньги на начало работ по благоустройству парка.

За два года планируется разместить на входе арку в стиле 1950-х годов, отремонтировать ограждение по периметру парка, обновить дорожки, восстановить 40 тыс. кв. м газонов, посадить 28 кустов сирени и 68 кустов пузыреплодника краснолистного, установить 164 фонаря, 53 видеокамеры, 83 скамьи, 11 велопарковок и 80 урн. В парке должны появиться новые площадки для детей 2-5 лет и 5-11 лет, площадки с уличными спортивными тренажерами, для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис. Также запланировано создание амфитеатра на 150 мест, площадки для аттракционов, веревочного парка, центральной событийной площади, зоны тихого отдыха и площадки под административный корпус, проката, кафе и туалета.

Работы должны быть закончены до 1 июня 2026 г.

В текущем году у горожан есть возможность повлиять на блугоустройство городской среды: до 30 апреля 2024 г. продолжится голосование за парки и скверы Екатеринбурга, которые претендуют на получение федерального финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что летом в Екатеринбурге пройдет VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства. DK.RU рассказывал, что «Атмофест» получил постоянную площадку в Екатеринбурге — набережную городского пруда от Макаровского моста до реки Ольховки, а дизайнеры со всей России и из-за рубежа готовятся создать на фестивале в 2024 г. семь тематических садов.