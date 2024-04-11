Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
92,74
100,74
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатерининская Ассамблея начинает сбор заявок на получение благотворительных средств

Екатерининская Ассамблея начинает сбор заявок на получение благотворительных средств
Автор фото: фотограф Владислав Бурнашев. Иллюстрация: Пресс-центр ТАСС-Урал

Обязательным условием для проекта, претендующего на поддержку, является то, что он должен быть социально значимой инициативой для жителей Свердловской области.

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#НОВОСТИ

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей — организатор Екатерининской Ассамблеи — объявляет о начале приема заявок на участие в отборе проектов, финансируемых за счет благотворительных пожертвований, полученных от участников Екатерининской Ассамблеи-2024. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Урал сообщил советник Президента СОСПП Михаил Черепанов.

Мы начинаем собирать заявки от возможных благополучателей Екатерининской Ассамблеи-2024, которая пройдет в декабре текущего года. Каждый год мы получаем 30-50 заявок от НКО. Благополучатель Екатерининской Ассамблеи определяется путем многоступенчатой процедуры. На первом этапе эксперты из региональных министерств социальной политики, здравоохранения, Законодательного собрания Свердловской области, УрФУ и других общественных организаций отбирают шорт-лист проектов. Далее Попечительский Совет Екатерининской Ассамблеи утверждает шорт-лист. Список из всех заявок, а также шорт-лист, выделенный экспертами, поступает членам Совета СОСПП, которые путем рейтингового голосования выбирают благополучателя. Если сумма, собранная на вечере, превысит сумму, заявленную в проекте-победителе голосования, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим последующие места в рейтинге. За 13 лет проведения Екатерининской Ассамблеи нам удалось вместе с фондами реализовать 32 проекта на общую сумму более 500 миллионов рублей, — сказал Михаил Черепанов.

В отборе могут принять участие некоммерческие или общественные организации, государственные бюджетные учреждения, благотворительный или иной фонд. Обязательное условие — заявленный проект должен быть социально-значимой инициативой для жителей Свердловской области.

По итогам благотворительного вечера в 2023 г. было собрано 202 млн руб. Поддержку получили сразу 9 организаций, в том числе благотворительный фонд «Русфонд».

«Русфонд» дважды становился благополучателем Екатерининской Ассамблеи. А в прошлом году поддержку получил дружественный нам благотворительный фонд «5541 Добро». Задача этого проекта — переоснастить современным медицинским оборудованием ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», который является одним из ведущих и самым крупным учреждением неонатального профиля в Свердловской области. Оказание качественной медицинской помощи новорожденным требует не только специальных навыков и знаний, но и использования большого количества оборудования. Мы уже приступили к реализации этого проекта, буквально несколько недель назад были введены в эксплуатацию аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для поддержания дыхания новорожденных, — рассказала руководитель бюро благотворительного фонда «Русфонд» в Свердловской области Наталья Ковпак.

Заявки на участие в Екатерининской Ассамблее-2024 принимаются на электронный адрес: director2_sospp@mail.ru. Более подробную информацию о Екатерининской Ассамблее можно узнать на сайте www.sosppea.ru. Проконсультироваться по вопросам, связанным с оформлением заявок, можно по телефону: 8 912 210 1723.

Срок подачи заявок с 10 апреля по 10 мая 2024 года.

Напомним, что в 2023 г. Екатерининская Ассамблея отремонтировала и оснастила оборудованием арамильскую больницу. Там после ремонта открылся стационар, где оказывается паллиативная помощь пациентам. Ремонт проведен на средства, собранные на благотворительном вечере Екатерининской Ассамблеи — 2022.

Читайте также на DK.RU: Подопечные Екатеринской Ассамблеи покорили Эльбрус.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.
  • Волна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироватьсяВолна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироваться
  • Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?
  • В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.