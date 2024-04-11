Екатерининская Ассамблея начинает сбор заявок на получение благотворительных средств
Обязательным условием для проекта, претендующего на поддержку, является то, что он должен быть социально значимой инициативой для жителей Свердловской области.
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей — организатор Екатерининской Ассамблеи — объявляет о начале приема заявок на участие в отборе проектов, финансируемых за счет благотворительных пожертвований, полученных от участников Екатерининской Ассамблеи-2024. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Урал сообщил советник Президента СОСПП Михаил Черепанов.
Мы начинаем собирать заявки от возможных благополучателей Екатерининской Ассамблеи-2024, которая пройдет в декабре текущего года. Каждый год мы получаем 30-50 заявок от НКО. Благополучатель Екатерининской Ассамблеи определяется путем многоступенчатой процедуры. На первом этапе эксперты из региональных министерств социальной политики, здравоохранения, Законодательного собрания Свердловской области, УрФУ и других общественных организаций отбирают шорт-лист проектов. Далее Попечительский Совет Екатерининской Ассамблеи утверждает шорт-лист. Список из всех заявок, а также шорт-лист, выделенный экспертами, поступает членам Совета СОСПП, которые путем рейтингового голосования выбирают благополучателя. Если сумма, собранная на вечере, превысит сумму, заявленную в проекте-победителе голосования, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим последующие места в рейтинге. За 13 лет проведения Екатерининской Ассамблеи нам удалось вместе с фондами реализовать 32 проекта на общую сумму более 500 миллионов рублей, — сказал Михаил Черепанов.
В отборе могут принять участие некоммерческие или общественные организации, государственные бюджетные учреждения, благотворительный или иной фонд. Обязательное условие — заявленный проект должен быть социально-значимой инициативой для жителей Свердловской области.
По итогам благотворительного вечера в 2023 г. было собрано 202 млн руб. Поддержку получили сразу 9 организаций, в том числе благотворительный фонд «Русфонд».
«Русфонд» дважды становился благополучателем Екатерининской Ассамблеи. А в прошлом году поддержку получил дружественный нам благотворительный фонд «5541 Добро». Задача этого проекта — переоснастить современным медицинским оборудованием ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», который является одним из ведущих и самым крупным учреждением неонатального профиля в Свердловской области. Оказание качественной медицинской помощи новорожденным требует не только специальных навыков и знаний, но и использования большого количества оборудования. Мы уже приступили к реализации этого проекта, буквально несколько недель назад были введены в эксплуатацию аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для поддержания дыхания новорожденных, — рассказала руководитель бюро благотворительного фонда «Русфонд» в Свердловской области Наталья Ковпак.
Заявки на участие в Екатерининской Ассамблее-2024 принимаются на электронный адрес: director2_sospp@mail.ru. Более подробную информацию о Екатерининской Ассамблее можно узнать на сайте www.sosppea.ru. Проконсультироваться по вопросам, связанным с оформлением заявок, можно по телефону: 8 912 210 1723.
Срок подачи заявок с 10 апреля по 10 мая 2024 года.
Напомним, что в 2023 г. Екатерининская Ассамблея отремонтировала и оснастила оборудованием арамильскую больницу. Там после ремонта открылся стационар, где оказывается паллиативная помощь пациентам. Ремонт проведен на средства, собранные на благотворительном вечере Екатерининской Ассамблеи — 2022.
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