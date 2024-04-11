Российский производитель бытовой техники Kuppersberg ведет переговоры о продаже бизнеса

Компания работает в высоком ценовом сегменте, конкурируя с Bosch и Electrolux. Причиной продажи бизнеса называется конфликт между собственниками компании. Сумма сделки может составить 5 млрд руб.

Владельцы российского производителя бытовой техники под брендом Kuppersberg ведут переговоры о продаже компании. Как пишет «Коммерсант», основным претендентом на бизнес является компания Merlion, которая владеет ритейлером «Ситилинк». Эту информацию подтвердили два источника в сфере производителей бытовой техники. Сумма сделки, по словам одного их них, может составить 5 млрд руб.

Причиной продажи бизнеса источники называют конфликт между собственниками компании:

Kuppersberg традиционно занималась только контрактной сборкой и продажей техники в РФ, за счет чего получала прибыль, один из совладельцев не готов менять вектор развития. Однако другие собственники хотят вкладывать средства не только в рекламу, но и в развитие производства в России. На фоне конфликта интересов владельцы решили, что лучше выйти из бизнеса.

В Kuppersberg от комментариев отказались, в Merlion не ответили на запрос издания.

На сайте Kuppersberg указано, что под этим брендом выпускаются холодильники, варочные панели, микроволновые печи, стиральные машины и др. Источник близкий к компании, уточнил, что техника выпускается в Турции, Китае, Польше и Испании. По данным «СПАРК-Интерфакс», бренд Kuppersberg принадлежит ООО «Эм-джи русланд». В нем 50% у Зазы Горгиджанова, 45% — у Андижана Моисеева и 5% — у Дмитрия Шашкина, который возглавляет компанию.

По итогам 2022 г. выручка ООО «Эм-джи русланд» составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 236 млн руб. В 2023 г. выручка выросла до 9 млрд руб., чистую прибыль компания не раскрыла.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал, что Kuppersberg по итогам 2023 г. занимает 4% рынка варочных панелей и 2,2% рынка в сегменте духовок. По его словам, бренд исходно позиционировался в высоком ценовом сегменте, конкурируя с Bosch и Electrolux.

После ухода из РФ европейских производителей, Kuppersberg укрепил позиции в традиционных для него категориях встраиваемой техники для кухни, — говорит он.

Издание добавляет, что Merlion уже активно развивает собственные бренды электроники, такие как Digma и Hyundai. Покупка Kuppersberg позволит компании выйти в новые сегменты.

После февраля 2022 г. ряд производителей бытовой техники объявил о заморозке своего производства в РФ, в их числе — Samsung, LG и Bosch. Затем компании стали продавать производства или сдавать их в аренду. Так, Bosch продал производство в Стрельне турецкому Can Holding, а LG сдал мощности в Подмосковье в аренду DNS, рассказывал DK.RU.

В начале 2023 г. сообщалось, что китайская компания Hisense (владеет брендами Toshiba и Gorenje) и российские Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые используют контрактное производство в Китае и Турции, рассматривают возможность локализации производства в России.