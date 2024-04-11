В Екатеринбурге появятся еще два пятизвездочных отеля

Проекты гольф-клуба Pine Creek Golf Resort и второй очереди гостиницы Ramada отобраны для получения льготного кредитования в рамках федеральной программы.

Федеральное совещание, посвященное льготному кредитованию для строительства новых гостиниц, отобрало 189 проектов в 55 регионах РФ общей стоимостью порядка 900 млрд руб. Девелоперы получат кредит на условиях не более 3% годовых + 30% ключевой ставки ЦБ. «Крайне выгодно при нынешнем размере «ключа», — написал в своем тг-канале «Цифровой замгубернатора» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Он отметил, что от Свердловской области отбор прошли проекты строительства гостиничного комплекса гольф-клуба Pine Creek Golf Resort категории пять звезд и второй очереди гостиницы Ramada такой же категории. Желающие поучаствовать в данной программе могут заявить о себе в следующем году.

В рамках совещания зампред правительства России Дмитрий Чернышенко поручил создать условия для новой, четвертой, волны отбора проектов, — добавил Дмитрий Ионин.

Кредитный портфель отобранных в этом году проектов составит более 518 млрд руб., а общая стоимость — 759 млрд руб.

Поддержку получат 110 гостиниц и МФК категории 3-4 звезды с номерным фондом 27 тыс. номеров и 57 проектов категории пять звезд с номерным фондом 11,1 тыс. номеров.

Отбор по программе также прошли 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и три проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей прогнозируется на уровне 21,8 млн человек в год.

Объем кредитного портфеля составит более 101 млрд руб., общая стоимость — порядка 138 млрд руб.

Напомним, Свердловская область заняла 4-е место по уровню развития туризма в России. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства и ESG-лаборатории МГУ имени М.В. Ломоносова. Они ранжировали субъекты РФ в зависимости от того, насколько успешно в них внедряются принципы устойчивого развития в сфере туризма, и как раскрывается информации об этой деятельности на официальных сайтах.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, за прошлый год в наш регион было совершено более 3,5 млн поездок. Согласно данным Росстата, в регионе побывали 30 тыс. иностранцев. Услуги размещения туристов оказывали 559 гостиниц, отелей и гостевых домов разной категории комфорта. В их числе отели международных сетей Hyatt Regency and Place Ekaterinburg, Novotel и другие.

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