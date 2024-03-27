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10 турпроектов в Свердловской области получат 372 млн руб. из федерального бюджета

10 турпроектов в Свердловской области получат 372 млн руб. из федерального бюджета
Иллюстрация: ДИП

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень получателей субсидии на строительство модульных отелей и глэмпингов в Свердловской области.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Как ранее рассказывал DK.RU в 2024 г. Министерство экономразвития России выделило Свердловской области из федерального бюджета 372 млн руб. на строительство десяти глэмпингов и загородных отелей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Деньги предназначались для распределения между предпринимателями, которые готовы были вложить в проекты строительства загородных отелей и глэмпингов не менее 55% необходимых средств.

Конкурс среди предпринимателей был объявлен в марте, заявки принимались в электронном виде, через рассмотрение в электронном бюджете. Участие с условием софинансирования могут принимать юрлица и индивидуальные предприниматели.

Итоги конкурса опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. 

Бюджетные средства распределены между десятью проектами. Возведением туристической инфраструктуры будут заниматься известные предприниматели и компании. В числе получателей финансирования ООО «Синтез-Актив» (78 млн руб.), «Парк сказов» (76 млн руб.), «Баден Групп» (63 млн руб.), «Ключи Урала» (36 млн руб.), «Ключ-камень» (13 млн руб.) и другие. Инвестиционные проекты будут реализованы в Арамили, Реже, Верх-Нейвинском, Волчанске, на озере Балтым и в районе Сысертского водохранилища.

Отметим, в прошлом году туристы совершили 3,7 тыс. поездок на Средний Урал. По этому показателю, согласно данным Росстата, Свердловская область вошла в топ-8 регионов по туристическому потоку, уступив только традиционным лидерам отрасли  Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

По данным Департамента информационной политики, в 2023 г. предприниматели Свердловской области реализовали порядка 80 проектов в сфере туризма на общую сумму 357 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, а частные инвестиции составили около 290 млн руб. 

Как ранее рассказывал DK.RU, Екатеринбург входит в первую десятку туристически привлекательных городов России, перед началом активного туристического сезона представители отрасли обсудили  локальные практики и тренды развития туризма

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Автор: Мария Смирнова
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