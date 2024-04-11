Зачем на киосках в Екатеринбурге мотивы славянской вышивки?

Очередной проект международного фестиваля уличного искусства украсил столицу Урала. В этот раз художники решили покопаться в истоках народного творчества.

Фестиваль STENOGRAFFIA запустил линейку мерча по мотивам узоров народов Среднего Урала. Команда фестиваля переосмыслила орнаменты коми-зырян, башкир, татар, удмуртов и марийцев, чтобы создать макеты мерча, доступного всем. Проект был разработан по мотивам «Городской энциклопедии народных узоров» — серии арт-объектов от художницы Анастасии Пищугиной, которые появились на пяти киосках в разных точках города еще летом 2023 г.

В некоторых орнаментах явно прослеживаются мотивы славянской символики, перенятые уральскими коми-зырянами и марийцами. Обращаясь к истокам их культуры, мы хотим показать многонациональность Урала, — прокомментировала тематику рисунков DK.RU одна из организаторов проекта Екатерина Кизюн.

Паттерны пяти разных этносов расположились на рольставнях киосков в центре города, в районе УрФУ. Встретить их можно по адресам: ул. Мира, 23 (татарский узор); ул. Гагарина, 10 (удмуртский узор); ул. Гагарина, 22 (марийский узор); пр-т Ленина, 97 (башкирский узор); пр-т Ленина, 103 (узор коми-зырян).

Чтобы привлечь внимание к культурному разнообразию Среднего Урала, организаторы STENOGRAFFIA разработали линейку мерча. Он предоставляется бесплатно в виде макетов, доступных для скачивания на сайте, использовать их может любой желающий. Представленные на сайте носители — лишь первая серия, со временем они будут дополняться.

Для эскизов были выбраны различные орнаменты удмуртов, марийцев, коми-зырян, башкир и татар. Есть геометричные, цветочные, антропоморфные и зооморфные узоры с самыми разными значениями: от защиты дома до благополучия и плодородия.

«Продвижение народной идентичности — для нас тема очень интересная. Как фестиваль современного уличного искусства мы смотрим на популяризацию коренной культуры через призму актуальных каналов коммуникации. И в нашем случае это арт-объекты и мерч. Мы создали серию общедоступных бесплатных принтов на основе узоров коренных народов, чтобы общины и представители этих этносов смогли изготовить себе интересные актуальные носители. Надеемся, эти принты понравятся не только представителям народов. Любой желающий может быть причастен к удивительной богатой культуре, к ее продвижению», — поделилась руководитель фестиваля Анна Клец.

Напомним, ранее участники проекта STENOGRAFFIA украсили Екатеринбург Святой Екатериной высотой с восьмиэтажный дом. Масштабную 3D-иллюзию на торце здания УрФУ создали художники команды SPEKTR в коллаборации с продюсерами STENKA.

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