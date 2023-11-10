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Святая Екатерина высотой с восьмиэтажный дом появилась в Екатеринбурге

Святая Екатерина высотой с восьмиэтажный дом появилась в Екатеринбурге
Иллюстрация: Страница STENOGRAFFIA в ВК

Масштабную 3D-иллюзию святого образа можно увидеть на торце одного из зданий УрФУ. Мурал стал финальной работой фестиваля STENOGRAFFIA в этом году.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге появился монументальный образ Святой Екатерины — покровительницы города и наук. Масштабную 3D-иллюзию на торце здания УрФУ создали в рамках фестиваля STENOGRAFFIA, сообщает JustMedia.

Мурал, вдохновленный образом Екатерины Александрийской, стал финальной работой фестиваля в этом году. Его создали художники команды SPEKTR в коллаборации с продюсерами STENKA.

Святая Екатерина высотой с восьмиэтажный дом появилась в Екатеринбурге 1
Источник фото: страница STENOGRAFFIA в ВК

Через эту работу авторы обращаются к истории города и рассуждают на темы локальной идентичности, культурных символов и их интерпретации в современности. Граффити дополнено световыми элементами, благодаря которым ночью на «Екатерине» подсвечиваются буквы и нимб.

Рисунок появился на торце института естественных наук и математики УрФУ на Куйбышева, 48А/71А.

Напомним, ранее в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia в Екатеринбурге появился необычный гараж. Художник-иллюстратор из Москвы Даша Чухрова превратила гараж на ул. Коммунистическая, 4 в арт-объект.

Работа состоит из тщательно выстроенных геометрических фигур. Элементы изображения расположены в отдельных сегментах, словно имитируя принцип деления гаражей. По словам художницы, ей нравится мысль, что каждая иллюстрация — это содержимое гаражных отсеков. Таким образом, зритель может пофантазировать о вещах и предметах, которые хранятся за стеной.

Еще раньше в Екатеринбурге на школьном заборе появился арт-объект об отношениях. Объект под названием «Связь двоих» появился на заборе школы №10 и посвящен отношениям. Всего получилось 16 сюжетов — на каждой плите забора отдельная история про дружбу, нежность, сестринство, противостояние, слияние, отношения неравных, отношения противоположностей. Автор эскиза Руслана Purpur.moon.

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Автор: Татьяна Юстус
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