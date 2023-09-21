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В Екатеринбурге появился необычный «ГАРАЖ»

В Екатеринбурге появился необычный «ГАРАЖ»
Иллюстрация: Stenograffia

Международный фестиваль уличного искусства Stenograffia добрался до Уралмаша. Художник-иллюстратор из Москвы Даша Чухрова превратила гараж на ул. Коммунистическая в арт-объект.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Работа Даши Чухровой находится по адресу ул. Коммунистическая, 4 и носит лаконичное название «ГАРАЖ».

Я решила сделать ритмичный рисунок, который сопровождал бы прохожих во время прогулки. Что-то похожее на вид из окна машины, сменяющийся во время движения. Одновременно держала мысль о том, что рядом находятся детский садик и школа. Мне бы хотелось, чтобы рисунок радовал детей, — рассказывает автор.

Работа состоит из тщательно выстроенных геометрических фигур. Элементы изображения расположены в отдельных сегментах, словно имитируя принцип деления гаражей. По словам художницы, ей нравится мысль, что каждая иллюстрация — это содержимое гаражных отсеков. Таким образом зритель может пофантазировать о вещах и предметах, которые хранятся за стеной.

Напомним, что ранее благодаря фестивалю Stenograffia на улицах Екатеринбурга появились герои мультфильма «Котенок по имени Гав», а на заборе школы №10 — арт-объект об отношениях. Кроме того, художник из Москвы Vova NOOTK декорировал переход у Театра юного зрителя, а испанский автор Jaume Molera — объект на ул. Токарей (Подстанция Нагорная).

Автор: Виктория Говорковская
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