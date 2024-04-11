Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
92,74
100,74
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

9 тыс. человек не хватает промышленности Свердловской области

9 тыс. человек не хватает промышленности Свердловской области
Автор фото: Елизавета Порошина. Иллюстрация: DK.RU

С 2020 г. количество состоящих на учете службы занятости сократилось более чем в 10 раз — со 120 тыс. до 10.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Дефицит кадров в промышленном комплексе Свердловской области составляет 9 тыс. чел. Об этом пишет Ъ-Урал, ссылаясь на заместителя министра промышленности и науки региона Юлию Польшину.

По словам замдиректора департамента по труду и занятости региона Наталии Бордюговой, на сегодняшний день на учете в службе занятости региона состоит 10,4 тыс. чел. В 2020 г. эта цифра составляла около 120 тыс. чел., в 2022 году — 16 тыс. чел. 

Самый большой дефицит кадров в регионе наблюдается в следующих сферах занятости:

  • обрабатывающее производство — 23,3%;
  • оптовая и розничная торговля — 12,6%;
  • учреждения здравоохранения и соцуслуг — 10,5%.

Напомним, на страницах DK.RU развернулась дискуссия о том, есть ли в России и в Свердловской области в частности дефицит кадров. Андрей Бриль в своей колонке заявил, что такой проблемы не существует.

«Дефицит трудовых ресурсов в российской экономике обсуждают сегодня на разных площадках. Более того, эту проблему подают как одну из главнейших, а то и как самую важную из стоящих сегодня перед нами. Мне такая постановка вопроса кажется очень странной. Дело в том, что дефицит кадров — это нормальное и естественное состояние любой экономики, если она фундаментально здорова и динамично развивается. А экономика России именно такая. Тем более сейчас она получила дополнительный стимул развития — вместе с высвободившимся для отечественного производителя огромным внутренним рынком», — пояснил он.

Но у финансового аналитика Виталия Калугина другая точка зрения:

«Кадровый дефицит — есть. Тут вообще спорить бесполезно. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), скажем, в свежем обзоре за март называет его максимальным за всю историю наблюдений. Можно, конечно, сказать: эти ученые, что они знают? Но вот закоренелые промышленники из опросов РСПП ставят дефицит кадров на первое место в 2023 г., и 68% их жалоб связаны именно с этим. В 2022 г. тоже было первое место и 51% жалоб. Росстат согласно кивает головой — безработица на исторических минимумах».

Читайте также на DK.RU: Новая реальность экономики: основной стратегический ресурс, предмет борьбы и благо — люди.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.
  • Волна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироватьсяВолна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироваться
  • Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?
  • В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.