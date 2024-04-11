9 тыс. человек не хватает промышленности Свердловской области

С 2020 г. количество состоящих на учете службы занятости сократилось более чем в 10 раз — со 120 тыс. до 10.

Дефицит кадров в промышленном комплексе Свердловской области составляет 9 тыс. чел. Об этом пишет Ъ-Урал, ссылаясь на заместителя министра промышленности и науки региона Юлию Польшину.

По словам замдиректора департамента по труду и занятости региона Наталии Бордюговой, на сегодняшний день на учете в службе занятости региона состоит 10,4 тыс. чел. В 2020 г. эта цифра составляла около 120 тыс. чел., в 2022 году — 16 тыс. чел.

Самый большой дефицит кадров в регионе наблюдается в следующих сферах занятости:

обрабатывающее производство — 23,3%;

оптовая и розничная торговля — 12,6%;

учреждения здравоохранения и соцуслуг — 10,5%.

Напомним, на страницах DK.RU развернулась дискуссия о том, есть ли в России и в Свердловской области в частности дефицит кадров. Андрей Бриль в своей колонке заявил, что такой проблемы не существует.

«Дефицит трудовых ресурсов в российской экономике обсуждают сегодня на разных площадках. Более того, эту проблему подают как одну из главнейших, а то и как самую важную из стоящих сегодня перед нами. Мне такая постановка вопроса кажется очень странной. Дело в том, что дефицит кадров — это нормальное и естественное состояние любой экономики, если она фундаментально здорова и динамично развивается. А экономика России именно такая. Тем более сейчас она получила дополнительный стимул развития — вместе с высвободившимся для отечественного производителя огромным внутренним рынком», — пояснил он.

Но у финансового аналитика Виталия Калугина другая точка зрения:

«Кадровый дефицит — есть. Тут вообще спорить бесполезно. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), скажем, в свежем обзоре за март называет его максимальным за всю историю наблюдений. Можно, конечно, сказать: эти ученые, что они знают? Но вот закоренелые промышленники из опросов РСПП ставят дефицит кадров на первое место в 2023 г., и 68% их жалоб связаны именно с этим. В 2022 г. тоже было первое место и 51% жалоб. Росстат согласно кивает головой — безработица на исторических минимумах».

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