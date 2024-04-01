«Обожаем жаловаться, сидя на прибыли». Виталий Калугин опроверг тезисы Андрея Бриля

«Возможность была, а кадры не обучили, мощности не построили. Четыре года низких ставок пустили коту под хвост! Потребность в массовом низкоквалифицированном труде как была, так и осталась».

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик:

— Хотелось бы подискутировать с уважаемым Андреем Борисовичем Брилем, который высказался на DK.RU. Где-то даже согласиться, но в другом, неожиданном контексте.

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Тезисы, которые высказал автор, разнообразны. Я бы, может, и не стал писать ничего, но очень, знаете ли, не люблю логических нестыковок.

Кадровый дефицит есть, спорить бесполезно

Основной тезис звучал просто: «Никакого дефицита кадров не существует». Ну, ок. Если бы весь оставшийся текст автор не рассказывал нам, КАК бороться с имеющимся дефицитом кадров и ПОЧЕМУ он возник. Судя по всему, мы видим феномен квантовой запутанности. Когда кадры одновременно есть, и их нет. Такой «кадровый дефицит Шредингера». Казалось бы, надо срочно писать научную статью для Нобеля, но нет…

Кадровый дефицит — есть. Тут вообще спорить бесполезно. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), скажем, в свежем обзоре за март называет его максимальным за всю историю наблюдений. Можно, конечно, сказать: эти ученые, что они знают? Но вот закоренелые промышленники из опросов РСПП ставят дефицит кадров на первое место в 2023 г., и 68% их жалоб связаны именно с этим. В 2022 г. тоже было первое место и 51% жалоб. Росстат согласно кивает головой — безработица на исторических минимумах.

(Тот же опрос РСПП, кстати, ставит размер ключевой ставки на 5-е место, но до денег мы еще дойдем)

В общем, отрицать этот факт трудно.

Экономика развивается фундаментально медленно, а не наоборот

Тезис «экономика фундаментально здорова и динамично развивается» не подкрепляется статистикой в части динамичности. А ведь так хотелось! Среднегодовой рост экономки 2013-2023 гг. примерно 1% в год. Реальные доходы населения (номинальные минус официальная инфляция) только-только выглянули за уровень 2013 г., и экономисты уже называют 2013-2023 гг. «потерянным десятилетием». А если считать «инфляцию для бедных» по методике ЦМАКП (значение около 10% в 2023 г., но каждый год — на 2-3% выше «официальной»), то реальные доходы до сих пор ниже 2013 г. Причем эта инфляция скорее более достоверна. Ведь, как известно по опросам, 61% населения вообще не имеет сбережений. Жизнь «от зарплаты до зарплаты».

Таким образом, экономика скорее «развивается фундаментально медленно». Так что «динамично развивается» скорее оценочное суждение. Выдача желаемого за действительное.

Ведь мировая экономика растет быстрее раза в 2-2,5, даже если исключить Китай. Рост ВВП РФ в 2023 на 3,6% впечатляет, но 2,4% этого роста — рост запасов в обрабатывающей промышленности. То есть 2/3 роста предприятия как бы купили сами у себя. И сложили на склад. Индекс физического объема гораздо меньше инфляции. Что нам прямо говорит о том, что люди покупали примерно тот же объем в штуках, но за гораздо большие деньги. Если где-то экономика и «динамично растет», то явно не та ее часть, которая ставит товары на полки магазинов.

Не такой уж огромный у нас внутренний рынок

Тезис «огромный внутренний рынок» тоже оценочный. Не такой уж огромный. В структуре ВВП лишь около 55% занимает конечное потребление домохозяйств. Или примерно $1 трлн. Рынок продовольственной розницы — около $245 млрд., непродовольственной — около $230 млрд. Наверное, цифры кажутся большими. Но если их расписать на 145 млн населения, то выходит около 300$ в месяц на душу. В рамках мировой экономики это очень мало.

Европейское потребление домохозяйств — около 65% на ВВП ЕС в $16 трлн. Население — около 340 млн. У самой бедной страны Европы — Болгарии — минимальная зарплата 400 евро. Или 40 тыс. руб. Американское потребление домохозяйств — 71% от ВВП в 27$ трлн. Население — 335 млн. Именно поэтому в торговом обороте «всемирной фабрики» — Китая — мы занимаем 4%, что в разы меньше, чем ЕС и США. Очень, знаете ли, тяжело заработать на рынке, где 32% расходов среднего человека — еда.

Дело в нюансах

Идем далее. Тезис «дефицит кадров — это нормальное состояние для растущей экономики». Это так. Но есть нюансы.

Первое. В экономике 4-го передела (крупное промышленное производство) мы демонстрируем дефицит в промышленном персонале. Фрезеровщики, токари и другие рабочие профессии. «Синие воротнички». Но вот в экономике 6-го передела дефицит кадров — в услугах. В таких экономиках это медицинский персонал, ИТ, биотех, финтех и т.п. Качественно иной уровень добавленной стоимости (гуглим «ноономика», то есть экономика знаний и четвертой промышленной революции).

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Реиндустриализация — это ложная цель

Само понятие «реиндустриализации» выглядит ложной целью. Ведь даже в Китае, который мы считаем промышленным гигантом, только 33% ВВП приходится на промышленность. В РФ, если скидать в кучу все отрасли, что хоть как-то производят материальные ценности, это максимум 41%. Остальное и там и там — услуги.

Второе. Качество персонала. 45% опрошенных бизнесменов жалуются на дефицит компетенций имеющихся кадров. Проще говоря, не хватает высокопрофессиональных людей. Впрочем, таксистов и курьеров — тоже.

Куда делись профессионалы? Трудно сказать, это интрига. Надо спросить тех 600-800 тыс. человек, которые уехали. С чего это они вдруг релоцировались?

Какие кадры нужны России? В первую очередь STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика). Аккурат те, кто взял и уехал. Это если мы хотим развиваться в сторону технологий, конечно. Каких по факту привлекают? Бесправных и плохо говорящих по-русски строителей, таксистов и дворников. Вряд ли кто-то посмеет спорить.

В США наоборот. Они магнит для профессионалов STEM. Больше половины работающих там инженеров и математиков с докторской степенью родились не в США. У нас немного иначе. Точные науки на ЕГЭ выпускники выбирают мало. Средний балл по ним ниже, как и планка для поступления, ведь конкурса особо нет. И это еще большой вопрос — что там осталось в вузах из компетенций. Отдельный разговор.

Дефицит кадров — вещь запрограммированная

Теперь о том, как мы дошли до жизни такой. Тезис «проблемы в средней школе». И что, тоже ЦБ виноват? Демографическая ситуация была четко известна уже 20 лет назад. Много об этом писали. И ученые-демографы, и экономисты. То, что образование годами недофинансируется минимум на 2% ВВП, тоже не я придумал. Много писали и об этом.

Доля расходов ВВП на образование в консолидированных бюджетах РФ почти в два раза меньше развитых стран. То, что дефицит кадров — вещь совершенно запрограммированная, можно легко найти в деловых журналах за 2010-2012 гг. и ранее. Открываем и читаем при желании. Где политика подготовки? Где наставничество? Те же бизнесмены, что 12-15 лет назад рассказывали нам (листаем пресс-релизы в журналах), как они готовят кадры, сегодня буквально стонут от их нехватки. Это как вообще? Все же ходы записаны. Кто и что говорил, кто и что не сделал.

Малый штрих: расходы на НИОКР — 0,66% ВВП в России. Против минимум 1,5-2% в промышленных странах. Реально у лидеров скоро станет 3%.

Четыре года низких ставок пустили коту под хвост

Теперь о самом вкусном на десерт. «Недостаток инвестиционных ресурсов». Им можно впечатлить неокрепшие умы. Но детали важнее.

Ставка высокая? Ок. Тогда объясните мне на пальцах несколько моментов.

В 2018-2022 гг. ставка была в районе 7-8%. Так почему Росстат нам показывает, что «валовое накопление капитала» в том периоде как было в районе 21,5% ВВП, таким и осталось? Что мешало-то? Ставка низкая, курс доллара — 65-66 руб. (по нынешним временам умеренный). Где взрыв инвестиций и импорт высокопроизводительных станков и роботов из технологически развитых стран? Нет и не было. Росстат нам показывает печальную картину инвестиционного застоя. А ученые из ИНП РАН вообще сообщают, что промышленность недофинансирована в 1,5-2 раза последние 20 лет.

Еще раз спрошу. Сидя под денежным дождем, почему никто не инвестировал? Наверное, ждали, когда курс доллара вырастет, а ставка повысится. Мы же обожаем трудности. Скорее мы обожаем жаловаться, сидя на прибыли. Почему в то время не рос коэффициент роботизации, и до сих пор на 10000 рабочих приходится лишь 11 роботов? На порядки меньше, чем в развитых экономиках. В США — 117 роботов, в Азии — 156, в Европе — 129. Кто мешал? Деньги же дешевые были. Почему с 2013 по 2022 гг. производительность труда по среднегеометрической прогрессии таблиц Росстата составила около 1,4% в год? В развитом мире производительность росла в 1,5 раза быстрее. На 2024 г. экономисты ждут аж 3,2% роста производительности труда. Но не говорят — как. Видимо, марсиане прилетят, это более вероятно, чем сами. Кроме того, зная о проблемах с импортом товаров инвестиционного назначения (около 77% импорта станков — Китай, который дает дорого, мало и не самые современные), я бы не ждал и 3%. Почему, несмотря на высокую ставку, в 2023 г. был инвестиционный и кредитный бум и впервые за много лет доля инвестиций в ВВП поднялась выше 23%?

Ответы, увы, окажутся не слишком комплиментарны. По сути, четыре года низких ставок пустили коту под хвост. Ни инвестиций, ни роста производительности. Поэтому в условиях дальнейшей стагнации потребность в массовом низкоквалифицированном труде как была, так и осталась. А его — мало. Что интересно, так как если мы заглянем в статистику поступлений налогов в консолидированные бюджеты от Минфина, то увидим, что поступление налогов на прибыль растет вдвое быстрее, чем поступление налогов на труд (НДФЛ). А в 2023 г. прибыли вообще прибавили 35%, если Росстат не врет. А НДФЛ — около 13%.

Так я хочу спросить. Не выглядит ли это попыткой требовать дешевых денег от государства там, где собственники купаются в прибыли, в том числе на экономии на зарплатах? Это я заработал, это мое? И вкладывать в развитие не хочу. Или это можно интерпретировать иначе? Учитывая, что одних только дивидендов экономика готова заплатить по итогу 2023 г. рекордные 5 трлн.

И напоследок. Ставка кредита — это сугубо персональная вещь. Ключевая ставка ЦБ может быть любой. Но банк всегда дает деньги, глядя на конкретного заемщика. Ставка кредита в банке — это всегда премия за риск. Скажем, девелопер «Самолет» (не реклама!) легко занял на облигационном рынке 24 млрд руб. с хвостиком с премией к госбумагам что-то около 3%. В районе 15,5%. То есть ниже ключевой ставки. Риск на этого заемщика рынок оценил как низкий. Будьте, как «Самолет». Поэтому ставка ЦБ может быть хоть 4%. Но если заемщик некачественный — деньги все равно будут дорогие. Повторюсь, в упомянутом опросе РСПП цена денег вообще на 5-м месте.

По большому счету, попытка получить дешевые денежные ресурсы от государства часто означает то, что менеджмент не умеет ни в производительность труда, ни в управление издержками. И, более широко, в управление ресурсами и инновациями. Просто пытается «приватизировать прибыли, национализировать убытки».

Давайте представим, что есть они у меня — дешевые деньги. Миллиард под 2% годовых на 15 лет. Под бизнес-план. Тут же, как только вы его получите, выяснится, что придется переманивать строителей под более высокую ставку (нет строительных мощностей) —плюс 30% к расходам, производственный персонал — под зарплату плюс 50%, ждать очереди на строительные материалы по ценнику +30-40%. Ваш бизнес-план уедет по окупаемости на 5-7 лет «вправо». Или вообще станет убыточным. Оно мне надо?

Деньги почти не имеют значения

Манипуляции на эмоциях просты. И можно ссылаться на «экономику промышленного предприятия». Можно пытаться перейти в рассуждениях на ДКП (денежно-кредитную политику), но для начала стоит подтянуть понимание «производственной функции».

Ведь, как известно, среди факторов экономического роста базовые — труд, капитал и деньги. Экономисты могут тут назвать еще 3-4 (институты, технологии и т.д.), но не будем углубляться. И на сегодня производственная функция такова, что деньги тут вообще почти не играют значения. Загрузка промышленности практически максимальна (Росстат дает нам уровни в районе 80% по разным отраслям, а это практически потолок, 100% загрузки не бывает). Стройка нового обычного завода — это в среднем 67 месяцев.

Где, расскажите мне, запуск заводов, на которые были получены деньги в 2018-2021 гг. под низкий процент (ставка ЦБ тогда 6,5-7,5%)? Поднимите мне веки, я не вижу массовых вводов таких заводов. И роста производительности.

Кадров нет практически никаких

«Замена капиталом труда» возможна. Но в производственных отношениях. И то не всегда. Проблема в том, что это — низкомаржинальная экономика четвертого уклада. Теперь десять человек с мозгами, вооруженные ноутбуками и подпиской на облачный сервер, могут произвести добавленной стоимости как целый завод. И нет, в экономике услуг (высокопроизводительные специалисты в области медицины, финансов, цифрового инжиниринга, менеджмента и т.п.) капитал в принципе не заменит труд. Это — шестой уклад. Говорил уже об этом.

Вернемся. Кадров нет практически никаких. Ни для работы на такой вот новой стройке, ни для работы на новых мощностях. Не каждому можно доверить станок за 2 млн евро. Вы можете сидеть на мешке дармовых денег, но их некому будет освоить. Это есть «разрыв выпуска». И прочие «шоки предложения». От них и танцует ДКП. Все выкладки — на сайте ЦБ. Но это скучно, конечно. Все эти «шоки инфляции по Шапиро», «модель Тейлора» и прочие непонятные термины и сокращения. А кадров тем временем, когда была возможность, не обучили. Мощностей, когда был шанс, — не построили. Вместо этого — «дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше».

Так что не в деньгах тут дело. Деньги придут туда, где есть стратегия. А пока: «кто хочет — ищет возможность, а кто не хочет — ищет причину». Сдается мне, что те, кто ищут причину, — не хотят. В реальности.

(Для желающих — могу дать кучу графиков и таблиц с выкладками, подтверждающих каждый тезис. От авторитетных источников).

Ранее на DK.RU: Почему кадровый вопрос стал во главу угла на предприятиях всех уровней и отраслей? Как он может и будет решаться в Свердловской области? Мнение ведущих экономистов страны