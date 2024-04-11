«Автомобилист» уступил в пятом матче 1/2 Кубка Гагарина, серия возвращается в Екатеринбург

В пятом матче полуфинала ХК «Автомобилист» проиграл «Металлургу» 5:2, команда из Магнитогорска вырвалась вперед в полуфинальной серии со счетом 3:2.

Проигрывая по ходу игры 2:0 екатеринбуржцы сумели сравнять счет, но победа в матче досталась хозяевам площадки.

Идем дальше. Следующий матч дома. Надо взять лучшее и готовиться к домашней игре, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции.

После сыгранных пяти матчей счет в серии 3:2 в пользу «Металлурга». Напомним, что серии плей-офф Кубка Гагарина проводятся до четырех побед одной команды, максимальное количество матчей в серии — семь. Шестой матч команды проведут на льду КРК «Уралец» в Екатеринбурге 13 апреля. Если для определения победителя в паре понадобится седьмая игра, она состоится на домашнем льду «Металлурга» 15 апреля.

Напомним, что во втором полуфинале встречались «Трактор» (Челябинск) во главе с Алексеем Заварухиным и «Локомотив» (Ярославль). До начала третьего раунда Кубка Гагарина букмекеры не верили, что братьям Заварухиным удастся дойти до финала, фаворитами являлись «Металлург» и «Локомотив». Первым финалистом Кубка Гагарина сезона 2023/2024 действительно стала команда из Ярославля, железнодорожники победили в серии со счетом 4:0.

Ранее DK.RU рассказывал, что это первый случай в истории Континентальной хоккейной лиге, когда братья на посту главных тренеров вывели свои клубы в 1/2 финала.

Спрос на билеты в десятки раз превосходит вместимость арены КРК «Уралец». По официальной информации ХК «Автомобилист» в час начала продаж на стартовые матчи полуфинальной серии с «Металлургом» на билетном сайте клуба одномоментно в онлайн-очереди находилось более 27 тыс. пользователей, а в течение первого дня продаж билетную страницу просмотрели 730 тыс. раз. Новый ледовый дворец позволит увеличить количество мест для болельщиков с 5,5 до 12 тыс. мест: в 2019 г. в Екатеринбурге началось строительство нового универсального дворца спорта. Ввод в эксплуатацию «УГМК Арены» запланирован на конец 2024 г., а Андрей Козицын оценил проект УГМК-Холдинга в центре Екатеринбурга в 10 млрд руб.

Отметим, что из четверки сильнейших команд, которые претендовали на выход в финал, только «Металлургу» удавалось ранее завоевать почетный трофей. В сезонах 2013/2014 и 2015/2016 гг обладателем кубка становился клуб из Магнитогорска.

Читайте также на DK.RU:

>>> Сергей Скорович: «Спорт сохранил те эмоции, которые первым предпринимателям давал бизнес»

>>> Герои спорта. Чем сейчас занимаются свердловчане, сошедшие с Олимпа