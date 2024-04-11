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Депутаты Екатеринбурга внесли в Заксобрание законопроект о росте штрафов за парковку

Депутаты Екатеринбурга внесли в Заксобрание законопроект о росте штрафов за парковку
Иллюстрация: DK.RU

Сейчас максимальный штраф за неуплату парковки составляет 3 тыс. руб., он вырастет на тысячу. Суммарно число платных парковок в Екатеринбурге сейчас около 3 тыс., будет в шесть раз больше.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Группа депутатов во главе с Людмилой Бабушкиной внесла в Заксобрание законопроект о повышении штрафов за неоплату парковки, пишет JustMedia.

Авторы проекта предлагают увеличить максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку до 4 тыс. руб. Сейчас он составляет 3 тыс. руб. Инициатива направлена в первую очередь на жителей Екатеринбурга, где широко распространено платное парковочное пространство в центре. Стоимость платной автостоянки составляет 30 руб. в час.

В феврале 2024 г. еще на шести центральных улицах появились платные парковки. 640 платных парковочных мест выделены на улицах Тургенева, Горького, Толмачева, Радищева, Шейнкмана и в переулке Центральный рынок.

Суммарно число платных парковочных мест Екатеринбурга составляет 2 982 единицы. В ближайшем будущем власти планируют увеличить его в шесть раз. По мнению властей, это должно стимулировать автовладельцев пересаживаться на общественный транспорт.

Напомним, в 2022 г. администрация Екатеринбурга озвучила намерение в 10 раз увеличить количество платных парковок в городе.

К 2030 г. власти Екатеринбурга увеличат число платных парковок с 2,6 тыс. до 26 тыс. Через два года на территории от Челюскинцев до Большакова и от Московской до Восточной будет 12 тыс. платных парковочных мест. Дальше их начнут вводить в других районах города.

Читайте также на DK.RU, как в Екатеринбурге стартовал новый сезон кикшеринга.

Автор: Татьяна Юстус
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