В Екатеринбург стартовал новый сезон кикшеринга

Сервис кикшеринга МТС Юрент, входящий в экосистему МТС, вернулся в Екатеринбург и запустил аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) после годового перерыва.

Компания увеличила парк электросамокатов — до пяти тыс. единиц. В 2024 г. сервис представил в городе уникальную модель самоката, которая сделает поездки екатеринбуржцев более комфортными и безопасными.

В 2023 г. оператор сделал перерыв в Екатеринбурге, чтобы пересмотреть подход в работе с городом, нарастить парк и удовлетворить спрос пользователей столицы Урала. Сегодня электросамокаты в Екатеринбурге — это не только средство развлечения, но и транспорт. Так, более 80% поездок в 2022 г. совершались по транспортному сценарию (пользователи арендовали самокаты, чтобы добраться из точки А в точку Б).

Обновленный парк средств индивидуальной мобильности МТС Юрент будет состоять из уникальных моделей электросамокатов с улучшенными характеристиками. В городе добавлена тысяча новых парковочных зон (в виде разметки на асфальте) для качественного транспортного сценария, которые позволят позволит снизить количество случаев неправильной парковки самокатов, тем самым, улучшив облик города.

Прежде чем вернуть МТС Юрент в Екатеринбург мы провели большую аналитическую работу внутри компании по повышению безопасности пользования самокатами и предложили производителю внести ряд технических новшеств. А главное — сервис стал полноценным участником экосистемы МТС. Это открывает пользователям кикшеринга все преимущества подписки МТС Premium, позволяет регистрироваться в приложении с помощью МТС ID и расходовать на поездки МТС кэшбек, — сообщил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Для повышения безопасности поездок по городу определены участки с высоким пешеходным трафиком, на которых электросамокаты МТС Юрент будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки на устройствах будут запрещены полностью. В частности, в парке имени XXII Партсъезда и в Парке Мяковского будет действовать ограничение скорости до 15 км/ч, на улице Вайнера в часы пик и праздники скорость ограничат до 10 км/ч. По территории «Дендрологического парка» движение устройств будет полностью ограничено. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты МТС Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках.

Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Для этого мы в МТС Юрент приняли внутреннюю стратегию «Год безопасного самоката». Мы уже внедрили тестирование на ПДД прямо в приложении, тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении МТС Юрент. В новом сезоне мы продолжим обучение наших пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, и на протяжении всего сезона мы будем проводить «Школы безопасного вождения» для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения СИМ, — сказал Иван Туринге, генеральный директор Юрент.

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Арендовать электросамокат можно в приложении МТС Юрент для iOS или Android. Юрент предложит пользователям выгодную подписку МТС Premium, которая обнуляет старт аренды. Подписка делает такие поездки сопоставимыми по стоимости с общественным транспортом. Также МТС Юрент предложит пользователям авторизоваться в приложении через МТС ID, что даст пользователям возможность бесшовного входа, и обогащать данные для выявления возраста пользователей в будущем.