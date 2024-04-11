«Пик инфляции позади» — Эльвира Набиуллина дала прогноз по снижению ключевой ставки

Благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) инфляция в России прошла пик и устремилась вниз. ЦБ обещает снизить ключевую ставку, когда снижение будет стабильным.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы сообщила о том, что инфляция в РФ прошла свой пик, то есть жесткая ДКП принесла ожидаемые результаты.

Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади, — приводит слова Набиуллиной «Интерфакс».

«Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным, инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%», — отметила глава ЦБ.

Напомним, в очередной раз ужесточать ДКП Банк России начал в середине прошлого года, на фоне растущей инфляции. В июле-2023 ключевая ставка была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) — до 8,5% годовых, следующие повышения последовали в августе, сентябре и октябре — до 12%, 13% и 15% соответственно. В декабре на очередном заседании совета директоров ставка была повышена до 16% и остается такой до настоящего момента.

Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас, — отметила Набиуллина.

Ставка станет снижаться только в том случае, если инфляция продолжит падать, заявила она:

Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму.

Ранее регулятор пояснял, что текущее инфляционное давление остается высоким: отечественное производство товаров и услуг не может удовлетворить внутренний спрос, на рынке труда обостряется кадровый голод. Эти факторы пока не дают строить прогнозы по динамике дезинфляционных тенденций.

В ЦБ отмечали, что цель регулятора остается прежней — остановить инфляцию и стабилизировать ее на уровне примерно 4% по итогам 2024 г., писал DK.RU.