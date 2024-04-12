В Екатеринбурге Исеть вышла из берегов, а власти региона готовятся к паводку

Чтобы «не допустить ситуации, аналогичной происходящему в соседних областях», в Свердловской области понизили уровень воды в десяти водохранилищах. Еще из 11 увеличат объемы забора.

Власти Свердловской области принимают превентивные меры, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

Основная задача, стоящая перед регионом — не допустить ситуации, аналогичной происходящему в соседних областях, — подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на заседании противопаводковой комиссии.

В рамках подготовки к паводкоопасному периоду был понижен уровень воды в десяти водохранилищах: Верх-Нейвинском, Вогульском, Нижнетагильском, Исинском, Верх-Исетском, Нижне-Салдинском, Северском, Полевском, Нижнесысертском и Андрюшинском.

Вода из Режевского, Михайловского и Верхотурского используется в большем количестве, чем поступает в водоемы. До начала половодья аналогичные меры будут приняты еще на восьми водохранилищах региона: Нейво-Рудянском, Невьянском, Верхне-Салдинском, Нижнесергинском, Бисертском, Староуткинском, Верхне-Качканарском, Краснотурьинском.

В местах ежегодного подтопления установлены и подключены 24 видеокамеры в 14 муниципальных образованиях.

В то же время в Екатеринбурге горожане фиксируют подъем уровня воды в реке Исети, в некоторых местах произошло подтопление набережной.

Ранее DK.RU сообщил, что в селе Троицкое в окрестностях Богдановича поднялся уровень реки Большая Калиновка. Вода дошла до нескольких садовых и огородных участков. Власти Богдановича отмечают, что ситуация под контролем — реку сдерживает отремонтированная в 2022 г. дамба.

Напомним, что в начале апреля в Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. Основной удар стихии принял Орск: после прорыва дамбы здесь второй день эвакуируют людей, подтоплено более 4,5 тыс. домов. Возбуждено уголовное дело. К подтоплениям готовятся соседние регионы.